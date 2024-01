A un año de que se haga pública la denuncia de Flor Moyano contra Juan Martino por abuso durante las grabaciones de El hotel de los famosos 2, el hermano de Majo Martino salió a defenderse y a contar su verdad.

“No hablé porque estaba con la herida por la muerte de mi madre, que todavía sigue, y con lo de mi hermana que nos enteramos que Majo tenía cáncer el 31 de diciembre. Imaginate la mezcla”.

“¿Por qué esperaste un año para hablar?”, lanzó, al hueso Carmen Barbieri cuando tuvo un mano a mano con ella en Mañanísima. “Fue porque estaba destrozado. Había gente que me decía ‘andar a hablar ya’ y otras personas que me decían lo contrario”, aseveró.

“Imaginate mi situación. Todo esto que me estaba pasando a mí, que no es poco y es de las cosas más graves que te pueden acusar”, afirmó.

Foto: Captura de TV

“Estaba con la herida por la muerte de mi madre, que todavía sigue, y con lo de mi hermana que, al igual que mi hermana Celeste, sabe lo que son para mí. Nos enteramos que Majo tenía cáncer el 31 de diciembre. Imaginate la mezcla”, reveló el actor, sobre la denuncia que pesa sobre él.

“Escuché todos los consejos y seguía lo que yo sentía. Yo escucho todo, pero quise seguir lo que a mí me pasaba por dentro. Yo sentía que en los medios me han maltratado un montón. Me han dicho cosas tremendas”, señaló.

La conductora lanzó una fuerte pregunta. “Vos sabés que por no hablar durante un año te acusan algunas personas de que estuviste un año para prepararte para hablar”, dijo, haciendo que él lance una polémica frase. “La víctima habla cuando puede”, sentenció.