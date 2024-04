Luego de que se terminara su historia de amor con el Tucu López, Sabrina Rojas volvió a ser noticia por mostrarse muy cerquita de Juan Martino en una foto que el joven subió a las redes con la que despertó rumores de romance.

Y sin estar ajenos a este tema, Karina Iavícoli dio más detalles sobre este vínculo en Intrusos: “El calor que habrá acá si esto es una pareja. Un colega, Gustavo Méndez, ya da por confirmado que habría un romance entre Sabrina Rojas y Juan Martino”, explicó la panelista.

Foto: Captura (América)

“Por el lado de Juan Martino, me dicen que habría algo entre Sabrina y él. Sabrina me lo desmintió completamente, pero cuando le mandé la foto, no me contestó más”, agregó, contundente.

“La verdad, la pareja sería inminente. Me cuentan que hay muchos amigos en común de los dos. Viste que a veces las relaciones empiezan por amigos en común”, cerró Iavícoli, en medio de las dudas sobre qué pasa entre ellos dos.

CONTUNDENTE POSTURA DE TUCU LÓPEZ SOBRE SU VÍNCULO CON SABRINA ROJAS

Si bien se especuló con la posibilidad de reconciliarse con Sabrina Rojas, el Tucu López sorprendió al hablar de sus sentimientos hacia quien fue su pareja.

Indagado por las versiones que lo vinculan a su vestuarista, Haydée Codón, el actor respondió, contundente, en una nota que dio a Intrusos: “No, somos compañeros de laburo. Sólo salimos eventualmente a comer algo con todo el resto del elenco”.

Foto: Captura (América)

Asimismo, ante la consulta sobre si le cerró las puertas a una nueva oportunidad con Sabrina, el Tucu se mostró tajante: “Nosotros ya terminamos, ya no somos más novios. Ella salió a hablar el otro día y dijo que vuelta de página y que no habla más de nuestro vínculo, y está muy bien, me parece bien”.

“Yo le tengo mucho afecto, mucho cariño, como siempre, y siempre le digo que la he pasado muy bien con ella. Pero bueno, no coincidimos en cuestiones y se terminó. Yo estoy bien así. Estoy bien así, concentrado en mi laburo, soltero, tranquilo, en paz. No tengo ganas de conocer a nadie. No tengo ningún vínculo con nadie. No tengo nada con nadie, no salgo con nadie”, continuó. Y ante la pregunta sobre si sigue enamorado de la actriz, cerró, firme: “No, yo creo que no estoy más enamorado”.