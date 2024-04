A fines de 2023, Sabrina Rojas y Tucu López le pusieron fin a sus dos años y medio de pareja, en buenos términos y conservando una cercana relación.

Sin embargo, el tiempo pasó y la actriz decidió no tener más contacto con su ex, quien estaría viviendo una relación amorosa, sin rótulos, con la vestuarista de Sinvergüenzas, Haydée Codón.

Invitada a Intrusos, Sabrina explicó por qué no sigue más en su red social al actor y locutor. Y le dio un sutil palito en vivo.

“Lo dejaste de seguir al Tucu en Instagram. ¿Por qué?”, le preguntó Pampito a Rojas. Con contundencia, ella le respondió: “Porque ya no tenemos vínculo”.

Picantísima, Laura Ubfal acotó: “Porque anda con la vestuarista”.

“Ya me da fiaca hablar de él. Basta. Me separé hace 5 meses. No tenemos más nada en común”.

Tratando de cerrar ese capítulo de su vida, Sabrina argumentó con vehemencia y fastidio: “Ya me da fiaca hablar de él. Basta. Me separé hace 5 meses. No tenemos más nada en común. Cuando no tenés más nada en común, se va vuelta la página”.

“A mí la vida me urge. Yo avanzo, avanzo. Bastante uno tiene que lidiar con el padre (Luciano Castro) de los niños como para seguir lidiando con un ex”, expresó Rojas, letal.

SABRINA ROJAS, ENOJADA CON EL TUCU LÓPEZ: ¿ÉL TIENE DOBLE DISCURSO?

Recordando que Tucu López visitó Intrusos el mes pasado, Karina Iavícoli le comentó a Sabrina: “Él es raro. Vino acá hace poco y dijo que se tenía que hacer un momentito para ver a los chicos (Fausto y Esperanza Castro), que los adora. Es otra versión a la que estás contando vos”.

Seria, Rojas le contestó ¿dándole un palito a López? “Yo soy lo mismo que digo detrás (de cámara). No tengo un doble discurso. El discurso de los demás, pregúntenle a él. No quiero hablar de él”.

Y cerró: “A ver, lo quiero, lo adoro… Le mandamos un beso, buena onda, todo, pero ya está”.