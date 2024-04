La semana pasada Sabrina Rojas anunció que la tensa situación que mantenía desde hacía algún tiempo con Flor Vigna se había disipado tras una charla entre las dos que despejó las dudas de la cantante sobre su relación de ex con Luciano Castro, y ahora contó cómo fue el intercambio.

La modelo visitó LAM junto a Tartu, con quien comenzarán a conducir la semana que viene Pasó en América, y aprovechó la ocasión para blanquear la situación con la ex de su ex. “No sé si empezar a decir quién llamó primero”, dijo Sabrina para que las cosas no escalen nuevamente.

Sin embargo, Rojas reveló que la charla “empezó picante”. “Después logramos entendernos”, dijo Sabrina, que confesó que todo duró “una hora y media” con el objetivo de “sanar” la situación.

“Yo le tuve que explicar el por qué de un montón de cosas ella me explicó el porqué de otras que tal vez no me cerraban a mí y logramos entendernos”, resaltó.

CÓMO FUE LA RECONCILIACIÓN DE SABRINA ROJAS Y FLOR VIGNA

“Creo que hay cosas que no comprende, no sé si de la vida adulta, pero sí de la vida familiar, entonces tuve que contar un poco de mi historia con Luciano para atrás para que ella comprenda que hay cosas mías con Luciano que son con Luciano y que ella no tiene nada que ver”, agregó Sabrina.

“Le dije que a mí no me importa quien esté Luciano Y si le tengo que decir algo se lo voy a decir y si se lo tengo que reclamar, se lo voy a reclamar y que no tiene nada que ver con quien esté”, dijo Sabrina y reveló que entendió “la sensación que tuvo Flor Vigna” que la llevó a creer que ella era la culpable de la separación.

“Yo le tuve que explicar un par de cosas que tal vez ella no sabe porque tiene que ver con el vínculo de madre y padre”, agregó Rojas, y contó que “no quería entrar en detalles” aunque mencionó reclamos de la cantante sobre “llamados a Castro” cuando ambos estaban por irse de viaje con reclamaciones sobre los hijos de ambos.

