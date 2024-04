Si bien se especuló con la posibilidad de reconciliarse con Sabrina Rojas, el Tucu López sorprendió al hablar de sus sentimientos hacia quien fue su pareja.

Indagado por las versiones que lo vinculan a su vestuarista, Haydée Codón, el actor respondió, contundente, en una nota que dio a Intrusos: “No, somos compañeros de laburo. Sólo salimos eventualmente a comer algo con todo el resto del elenco”.

Foto: Captura (América)

Asimismo, ante la consulta sobre si le cerró las puertas a una nueva oportunidad con Sabrina, el Tucu se mostró tajante: “Nosotros ya terminamos, ya no somos más novios. Ella salió a hablar el otro día y dijo que vuelta de página y que no habla más de nuestro vínculo, y está muy bien, me parece bien”.

“Yo le tengo mucho afecto, mucho cariño, como siempre, y siempre le digo que la he pasado muy bien con ella. Pero bueno, no coincidimos en cuestiones y se terminó. Yo estoy bien así. Estoy bien así, concentrado en mi laburo, soltero, tranquilo, en paz. No tengo ganas de conocer a nadie. No tengo ningún vínculo con nadie. No tengo nada con nadie, no salgo con nadie”, continuó. Y ante la pregunta sobre si sigue enamorado de la actriz, cerró, firme: “No, yo creo que no estoy más enamorado”.

SABRINA ROJAS EXPLICÓ POR QUÉ DEJÓ DE SEGUIR A TUCU LÓPEZ EN INSTAGRAM Y LE TIRÓ UN TREMENDO PALITO

A fines de 2023, Sabrina Rojas y Tucu López le pusieron fin a sus dos años y medio de pareja, en buenos términos y conservando una cercana relación.

Sin embargo, el tiempo pasó y la actriz decidió no tener más contacto con su ex, quien estaría viviendo una relación amorosa, sin rótulos, con la vestuarista de Sinvergüenzas, Haydée Codón.

Sabrina Rojas: “Ya me da fiaca hablar de él. Basta. Me separé hace 5 meses. No tenemos más nada en común. Cuando no tenés más nada en común, se va vuelta la página”.

Invitada a Intrusos, Sabrina explicó por qué no sigue más en su red social al actor y locutor. Y le dio un sutil palito en vivo: Lo dejaste de seguir al Tucu en Instagram. ¿Por qué?”, le preguntó Pampito a Rojas. Con contundencia, ella le respondió: “Porque ya no tenemos vínculo”.

Picantísima, Laura Ubfal acotó: “Porque anda con la vestuarista”. Y Sabrina cerró, tajante: Tratando de cerrar ese capítulo de su vida, Sabrina argumentó con vehemencia y fastidio: “Ya me da fiaca hablar de él. Basta. Me separé hace 5 meses. No tenemos más nada en común. Cuando no tenés más nada en común, se da vuelta la página”.