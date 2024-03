A tres meses de la separación de Sabrina Rojas, Tucu López habló a fondo de la buena relación que mantiene con la actriz, tras dos años de amor, y reveló qué sentiría si ella comienza una nueva relación.

Este verano, Sabrina grabó un videoclip con el cantante de cuarteto Ulises Bueno, de quien se declaró fan, y los rumores amorosos no tardaron en relacionarlos.

QUÉ SENTIRÍA TUCU LÓPEZ SI SABRINA ROJAS VIVE UN ROMANCE CON ULISES BUENO

Mano a mano con Intrusos, Tucu le puso el pecho a la concreta pregunta de Karina Iavícoli. “Si te enterarás que ella está saliendo con Ulises Bueno, ¿qué hacés?”, indagó la panelista.

Con contundencia, el actor y locutor respondió: “Si a ella le hace feliz salir con Ulises Bueno o con quien sea, bienvenido sea”.

Con información en su poder, tras pasar la temporada de verano en Villa Carlos Paz, el mismo lugar en donde hizo teatro Rojas, Pablo Layus apuntó: “No está saliendo con Ulises, pero...”.

Y Marcela Tauro agregó: “¿Le preguntaste a ella qué le pasa con Ulises?”.

Categórico, Tucu López concluyó: “No, no, no. No le voy a preguntar a Sabrina qué le pasa con Ulises. No tengo ni idea”.