En medio de la buena onda de Tucu López y Sabrina Rojas en los medios, a pesar de haberse separado desde hace tiempo, Fernanda Iglesia aseguró que él ya habría dado vuelta la página, mientras ella deja la puerta abierta a una posible reconciliación.

La panelista de LAM afirmó que el actor estaría viviendo un apasionado romance con una compañera de trabajo que también forma parte de Sinvergüenzas. “El Tucu estaría intimando, teniendo una relación no muy seria, es algo casual, con la vestuarista de Sinvergüenzas. ¡Imagínense la gira!”, contó.

La joven, que se llama Haydée Codón, además de ser vestuarista, es actriz. Según la panelista, tendrían una relación libre y exclusividad. Si embargo, este vínculo no le habría caído bien a la ex de Luciano Castro. “Esto a Sabrina no la tendría muy contenta”, sumó Fernanda.

TODO SOBRE HAYDÉE CODÓN

Haydée se define a sí misma como una “actriz que baila”. Actualmente, es la vestuarista de Sinvergüenzas, obra en la que actúa Tucu.

En sus redes, donde cuenta con menos de 2000 seguidores, se muestra disfrutando de la playa con sus amigos, divirtiéndose en fiestas al aire libre y luciendo divertidos outfits.