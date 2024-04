A seis meses de separarse de Tucu López, Sabrina Rojas afirmó estar disfrutando de la soltería, luego de hacer un doloroso duelo por la ruptura.

Mirando a la distancia su noviazgo con el actor y locutor, la actriz expresó en Noche al Dente: “Yo era muy nueva en eso de tener a un novio, a un papá de mis hijos y que mis hijos conocen al novio. Todo fue prueba y error”.

“Creo que, si hoy vuelvo a estar en pareja, tres años después de separarme del padre de mis hijos, hay muchas cosas que las haría de otra manera”, aseguró Sabrina, quien luego de ponerle punto final a su matrimonio con Luciano Castro, padre de Esperanza y Fausto, apostó fuerte a López y la historia de amor no resultó.

“La vivencia fue así, por un momento estuvo buenísima y después no estuvo más buena”, sentenció.

SABRINA ROJAS LE DEDICÓ A TUCU LÓPEZ UNA TREMENDA CANCIÓN DE JIMENA BARÓN

Ahondando en la separación de Rojas, Fernando Dente le preguntó: “¿No estuvo tan bueno como para dedicarle la canción de Jimena Barón que vamos a cantar ahora? ¿O no es para él?”.

Asintiendo con picardía, Sabrina Rojas respondió con humor: “LAM”.

Y el conductor continuó: “Porque me dijo ‘tengo para cantar una canción de Jimena’. No es La tonta, no es La cobra. Se llama Los locos”.

Y Sabrina argumentó la elección de su canción con una tremenda definición tácita del Tucu López: “Viste que uno en la vida se cruza con tóxicos solapados, que vos decir ‘esto no puede fallar’. Y resulta que termina siendo otro loco que pasa por la vida”.

Vale recordar que Jimena Barón también vivió una breve historia de amor con Tucu López, de menos de un año y llegó a su final en marzo de 2021.

LA LETRA DE LOS LOCOS DE JIMENA BARÓN

Al fin, un hombre bien, que me cuida, que me quiere, que a todos les gusta.

Aprendí, todos pueden ver. ¿Qué entendí del buen querer? Que ya sé hacerme valer.

Que el pasado ya es pasado porque ahora elijo bien.

No sé en qué momento de la noche. Entre el whisky y los reproches, fue que te dejaste ver.

Me dijiste: “No te olvides que eres mía”. “Que si bailas es conmigo o me vas a conocer”.

Al fin.

Dios me trajo lo que tanto le pedí, pobre de mí.

Al fin

Educado, buen mozo, valiente, le pedí un hombre así

Al fin.

Yo contaba que me gané la lotería. Y de nuevo perdí.

Loco, resultaste ser otro loco. Si lo bueno dura tan poco, no pienso llorar.

Ay, otro loco, que no digan que los provoco.

Se me pegan ni bien los toco, siempre el mismo final.

Al fin.

Si la suerte no me acompaña, mejor así, mejor así.

Al fin.

De cretinos, hostiles, narcisos aprendí, pobre de mí.

Al fin.

Yo contaba que me gané la lotería. Y de nuevo perdí.

Loco, resultaste ser otro loco.

Si lo bueno dura tan poco, no pienso llorar.

Ay, otro loco, que no digan que los provoco.

Se me pegan ni bien los toco, siempre el mismo final.

No sé en qué momento de la noche. Entre el whisky y los reproches, fue que te dejaste ver.

Me dijiste: “No te olvides que eres mía”. “Que si bailas es conmigo o me vas a conocer”.

Loco, resultaste ser otro loco.

Si lo bueno dura tan poco, no pienso llorar.

Ay, otro loco, que no digan que los provoco.

Se me pegan ni bien los toco, siempre el mismo final.

Loco, otro loco.

Tampoco pienso llorar.

Ay, otro loco (mejor ni los cuento).

Otro loco (porque es una colección).

Tampoco pienso llorar.