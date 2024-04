Luego de 12 años de amor, en 2021 llegó el final del matrimonio de Sabrina Rojas y Luciano Castro.

Sin embargo, el fruto de esa relación, Esperanza y Fausto Castro, los mantendrán unidos de por vida.

Con la frontalidad sin filtros que la caracteriza, Sabrina fue a Intrusos, habló de la sanadora charla que tuvo con Flor Vigna, ex de Luciano, y terminó coronando el relato con un picante chiste sobre el actor.

“Tuve la posibilidad de hablar con Flor y le agradezco que haya iniciado la charla… Me acusó de todo y a mí me buscás y me encontrás”, dijo Rojas en el programa de América, en alusión a las tremendas declaraciones de Vigna. En partes, Flor había culpado a Sabrina de la separación.

Con seriedad, Rojas continuó: “Es verdad que tuvimos desencuentros... Ella había dicho, prácticamente, que yo le había hecho la vida imposible. Fue una charla larga. Me di cuenta del amor que ella le tiene. Terminamos hablando bien sobe él”.

PICANTE CHISTE DE SABRINA ROJAS SOBRE LUCIANO CASTRO

Atenta a las palabras de Sabrina, Florencia de la Ve bromeó: “Le dijiste ‘bienvenida al club’”. Y la actriz le retrucó en la misma sintonía: “Le dije ‘¡qué suerte que saliste de ahí!’. No, mentira”.

Jocosa, la conductora de Intrusos agregó: “¡Viste que todo lo que brilla no es oro!”. Y Sabrina Rojas coronó el ida y vuelta con un letal chiste sobre Luciano Castro: “Es mejor tener el poster”.

Y aclaró: “No, son chistes que hago. Gordo, te mando un beso”.