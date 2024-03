Luego de que Flor Vigna rompiera el silencio y asegurara que Sabrina Rojas tuvo “mucho que ver” en el fin de su noviazgo con Luciano Castro, la actriz rompió el silencio y fue contundente con sus declaraciones.

Indagada por el posteo en el que expresó “Respiro profundo…”, y que subió a las redes poco después de los dichos de Vigna, Sabrina se sinceró en una nota que dio a A la tarde: “No era una indirecta, era para Flor”.

Foto: Captura (América)

“No quiero ser parte de la promoción de su disco. Me sorprendió mucho que justo ahora tenga ganas de decir algo. Preguntale a ella que es la que tiene el problema, yo siempre fui clarísima con cuál era mi problema con ella”, agregó.

Y siguió, tajante: “No tengo ni idea de por qué Flor dijo eso. Cuando tuve algún problema, lo dije claramente y no dé puertas abiertas. Dije ‘me pasa esto y esto’ y no dejé puertas abiertas. Cuando alguien deja puertas abiertas y dice ‘me hizo cosas horribles’… me parece que es una manera que tiene Flor, de acusar a gente dejando puertas abiertas. Es mejor que diga qué le sucede así le pido disculpas o le explico por qué está equivocada”.

Por otro lado, Rojas aseguró que estuvo cerca de comunicarse con la joven para hablar de este tema: “Estuve a punto de llamarla, pero ya está”, lanzo. Y sobre su relación con el padre de sus hijos Esperanza y Fausto, cerró: “Está todo súper, anoche cenamos en casa”.

FLOR VIGNA CONTÓ CON QUIÉN TENDRÍA UNA ÚLTIMA NOCHE DE SEXO ENTRE NICO OCCHIATO Y LUCIANO CASTRO

Una vez más, Juariu puso en aprietos a uno de sus invitados en el programa de streaming, Rumis. En esta oportunidad, la influencer dio a elegir a Flor Vigna entre pasar su última noche de intimidad con Nico Occiato o Luciano Castro, y la cantante no dudó con su respuesta.

“El último sexo de tu vida, no vas a tener sexo nunca más. ¿Lo vas a tener con Nico Occhiato o Luciano Castro?”, planteó la panelista a la invitada, dándole a elegir entre sus dos ex, uno de ellos de quien se separó recientemente.

Foto: Captura de video (Rumis)

Sin dudarlo, Flor se confesó: “Con Lucho”, lanzó, con una sonrisa pícara. Y cerró con un tremendo piropo para su ex: “Tengo un gran problema. Lo conocí a esta edad y es muy insuperable, así que lo voy a decir siempre”.