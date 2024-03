Luego de que Flor Vigna diera que hablar al apuntar contra Sabrina Rojas como una de las que ayudó a su separación de Luciano Castro, Rodrigo Lussich analizó este tema en vivo y fue al hueso con su comentario al aire.

“Me parece que hay en Flor Vigna una ebullición permanente. No digo que sea bueno ni que sea malo, pero es una ciclotimia”, comenzó diciendo el conductor de Socios del Espectáculo, el programa que se transmite por eltrece.

Foto: Captura (eltrece)

“Hoy te ama, te odia, llora, se le pasa, entra en depresión, está en euforia. Es un mundo de sensaciones. Es chica, vive intensamente”, agregó, sobre las recientes declaraciones de la cantante, que lanzó Puedo solita, la canción que le dedicó a su ex.

Por último, Lussich dio que hablar al analizar el vínculo que siguen manteniendo Sabrina y Luciano (padres de Esperanza y Fausto) después de su separación: “Pero yo te digo, Sabrina Rojas y Luciano Castro… ¡qué tóxicos!”.

LA TEORÍA DE RODRIGO LUSSICH SOBRE EL VIDEO DE FLOR VIGNA LLORANDO TRAS LA SEPARACIÓN DE LUCIANO CASTRO

Luego de la preocupación que despertó el video que compartió Flor Vigna en las redes donde se la ve llorando y anunciar que se viene un tema muy especial para ella, Rodrigo Lussich dio que hablar al dar su teoría al aire.

“Flor estuvo llorando en un video. Aparentemente, es por el video que salió de Sabrina Rojas bailando con Luciano Castro”, expresó el conductor de Socios del Espectáculo, el programa que se transmite por eltrece, en referencia al posteo que el exmatrimonio difundió donde se la ve con su y sus niños Esperanza y Fausto bailando una coreografía al ritmo de la música.

Foto: Captura (eltrece)

“Por eso, ella le dijo Paula Varela que sentía que Luciano no largaba, no se separaba”, agregó. Y Mariana Brey cerró, firme: “Y es difícil, una relación de tantos años en el medio, no cortás así, no es dos más dos es cuatro”.