Flor Vigna viajó al Sur del país hace unas semanas, para recuperarse y descansar tras su sorpresiva separación de Luciano Castro, con quien estuvo en pareja casi 3 años.

En este contexto, la artista aprovechó para reencontrarse consigo misma y componer música desde su lado más personal, en medio del difícil momento que atraviesa.

Por eso decidió compartir con todos sus seguidores un adelanto de su nueva canción, Valiente desde 0, haciendo referencia a lo que significa reencauzarse en la vida tras la partida de un amor.

QUÉ DICE LA NUEVA CANCIÓN DE FLOR VIGNA, QUE HABLA SOBRE SU RECIENTE SEPARACIÓN

Flor compartió un extracto de su nuevo tema en un reel de Instagram, en el que se la ve grabando en estudio la canción, incluso llorando.

“✨Valiente desde 0 ✨Escribí esta canción por que la necesitaba. Me sentía muy desmotivada , necesité parar y encontrarme. Te pasó? Si estás entre injusticias, entre noticias feas, entre el adiós de quien amás (o la prueba que a cada uno nos toca pasar) espero que esta canción te acaricie y te haga sentir que siempre podés ser VALIENTE desde 0 🦋”, escribió en el pie del post.

Y siguió: “Te prometo que del otro lado (si te lo proponés) está la versión más pura y potencial de vos, ni te imaginas todo lo que podes lograr si ves esta crisis como OPORTUNIDAD ♥️ (vos podés) Gracias de corazón por abrirse tanto conmigo, muchos me contaron su historia , otros me recomendaron frases, libros y pelis. Me siento muy acompañada por ustedes en mi parte más vulnerable y también cuando llegan los logritos ✨Dale que pasamos las malas juntos , y transformamos todo 💪🏼🌈”.

La canción suena y se lee muy similar a la de “Arrancármelo”, el tema de WOS. La letra de Valiente desde 0 dice así:

“A veces la vida se pone injusta, pero el premio para el que se la rebusca

Siento, creo que yo puedo ser valiente y contestarme esta pregunta

Cuánto tiempo pierdo con lo que me asusta, todos tenemos una herida que nos gusta

Siento, creo que yo puedo ser valiente desde cero

Todo empieza por mí hoy”.