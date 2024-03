Luego de la preocupación que despertó el video que compartió Flor Vigna en las redes donde se la ve llorando y anunciar que se viene un tema muy especial para ella, Rodrigo Lussich dio que hablar al dar su teoría al aire.

“Flor estuvo llorando en un video. Aparentemente, es por el video que salió de Sabrina Rojas bailando con Luciano Castro”, expresó el conductor de Socios del Espectáculo, el programa que se transmite por eltrece, en referencia al posteo que el exmatrimonio difundió donde se la ve con su y sus niños Esperanza y Fausto bailando una coreografía al ritmo de la música.

Foto: Captura (eltrece)

“Por eso, ella le dijo Paula Varela que sentía que Luciano no largaba, no se separaba”, agregó. Y Mariana Brey cerró, firme: “Y es difícil, una relación de tantos años en el medio, no cortás así, no es dos más dos es cuatro”.

ESTEFI BERARDI HABLÓ DE LA POSIBLE RECONCILIACIÓN DE FLOR VIGNA Y LUCIANO CASTRO

A poco conocerse que Luciano Castro y Flor Vigna le pusieron punto final a su historia de amor, Estefi Berardi fue contundente al analizar la posible reconciliación de la cantante con el actor.

Todo comenzó cuando un usuario de las redes le dejó su consulta a Berardi: “¿Sabés si puede haber una reconciliación entre Luciano Castro y Flor Vigna?”, se pudo ver en el Instagram Stories de la joven.

Foto: Captura de Instagram Stories (@estefaniaberardi) Por: Fabiana Lopez

Fue entonces que la panelista de Mañanísima, el programa que conduce Carmen Barbieri por eltrece, se sinceró: “Yo creo que sí porque se aman”, resaltó. Y cerró: “Aunque con eso, a veces, no alcanza”.