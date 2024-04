Si bien su historia de amor terminó hace varios años, Luciano Castro y Elizabeth “la Negra” Vernaci siguen manteniendo una relación de mucho cariño y buena onda. Así quedó demostrado en la entrevista que la conductora le hizo al actor donde lo sorprendió con una linda sorpresa.

“Vicente te grabó algo para vos”, expresó la Negra en Olga (Youtube), antes de mostrar un video de su hijo, quien supo compartir especiales momentos con Luciano cuando estaba de novio con su mamá.

Foto: Captura (Youtube)

Fue entonces que el joven le dedicó unas palabras al galán: “Quiero compartir algunas de las enseñanzas que me dio. Primero, me enseñó a cómo pegar. Quiero decir que yo tenía entre dos y siete años, pero bueno, bienvenido sea el consejo, porque nunca me pegaron”, comenzó diciendo.

“Segundo, me enseñó a cómo tomar soda del pico. Lo único que le digo es que para alguien que es adicto a la soda, como yo, es lo mejor que le puede pasar. Lo sigo haciendo y lo recomiendo muchísimo. Y, por último, es algo que me pasó hace poquito. Me desconcentré, miré para abajo y choqué el auto. Eso es algo que yo vi que Luciano lo hizo. Dicho esto, Lu, te quiero muchísimo y siempre tengo los mejores recuerdos con vos”, agregó.

Al escuchar esto, Luciano se mostró muy movilizado y cerró, a flor de piel: “Me emocioné un poco. Igual, es una emoción linda. Vicente era muy chiquito y siempre tuvo mucha personalidad”.

SABRINA ROJAS REACCIONÓ SIN FILTRO A UNA POSIBLE RECONCILIACIÓN CON LUCIANO CASTRO

Luego de dar vuelta la página y ponerle punto final a su noviazgo con Tucu López, Sabrina Rojas se enfrentó a varias especulaciones sobre la posibilidad de darle una nueva oportunidad al amor a Luciano Castro, su exesposo y padre de sus hijos Esperanza y Fausto.

Sin embargo, en su visita a Noche al Dente (el programa que conduce Fer Dente por América), la actriz fue contundente sobre su vínculo con el actor: “Con Luciano estamos en un momento hermoso. De hecho, hoy lo hablábamos entre nosotros. Hablábamos de arreglos de la casa y qué sé yo, y nos admiramos de nosotros mismos por la buena comunicación que estamos teniendo hace minuto, minuto y medio”, comenzó diciendo la invitada de la noche, con humor.

Foto: Captura (América)

Fue entonces que el conductor quiso saber si le molestaba los constantes deseos de la gente de que se reconcilien. Pero Sabrina sentó su firme postura: “Ese es un deseo muy loco de la gente. Me lo dice gente que nos conoce, me lo dicen en la calle y también en redes, pero él y yo no queremos saber nada. No nos aguantamos”.

“Estamos en un momento hermoso. Tenemos momentos en el que nos abrazamos y nos emocionamos porque tenemos momentos de familia, que logramos vernos, mirarnos a los ojos y decir ‘qué bueno este momento que acabamos de pasar en familia, y qué lindo lograrlo’”, continuó. Y cerró, contundente: “Y a veces nos miramos a los ojos y nos abrazamos y nos emocionamos, orgullosos de nosotros, pero no nos aguantamos”.