Sabrina Rojas se sinceró en Pasó en América al hablar de cómo quedó su vínculo con Luciano Castro luego de separarse y cada uno experimentar relaciones con otras parejas.

“Yo con Luciano me llevo bien, hay semanas que me llevo mejor, hay semanas que no. Amiga no soy, yo no estoy diciendo, che, gordo, salimos el sábado, no”, dijo la conductora.

Entonces la actriz dejó en claro cómo quedó su relación con su expreja: “Amigo es otra cosa, ¿no? Sí tenemos un muy buen vínculo por la salud mental de nuestros hijos y también nuestro, obvio”.

EL MEA CULPA DE SABRINA ROJAS SOBRE SU SEPARACIÓN DE LUCIANO CASTRO

Sabrina Rojas hizo un mea culpa sobre su separación de Luciano Castro en su programa de América: “Cuando vos te separás, un poco sos un egoísta con tus hijos”.

“Porque elegís tu felicidad y les estás rompiendo esa familia a esos niños, entonces es importante llevarse bien por ellos”, analizó la actriz en televisión.