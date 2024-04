En medio del doloroso momento que vive a poco de separarse de Luciano Castro, Flor Vigna pone todo su esfuerzo y energía en su carrera musical. Y feliz por el camino recorrido, la cantante recurrió a las redes para compartir un sentido mensaje.

“Siempre soñé con tener mi propia casita. Me acuerdo que, de chica, le hinchaba a mi familia para que vengan a mi show imaginario en el living, dibujaba entradas en las servilletas y me ponía la ropa de mi mamá”, comenzó diciendo la joven.

“Hoy también juego en el living de casa”, agregó Flor en Instagram Stories, junto a un video en blanco y negro donde se la ve cantando en uno de los ambientes de hogar, mientras realiza una de las cosas que más la apasiona en la vida.

“Me gustaría contarle a la Flor niña y adolescente que pasó miles, que lo logró. Que hoy, mi hogar, el que tanto deseé, se volvió mi mini productora, nuestra sala de ensayos y reuniones. Aguante soñar y trabajar fuerte”, cerró Vigna, a corazón abierto, y con un emoji de un corazoncito.

EL SIGNIFICATIVO TATUAJE QUE SE HIZO FLOR VIGNA TRAS SEPARARSE DE LUCIANO CASTRO

A dos meses de anunciar su separación de Luciano Castro, Flor Vigna decidió encarar esta nueva etapa de su vida dedicandose de lleno a su carrera musical. Además, selló este flamante comienzo de la soltería con un significatuivo tatuaje.

“Salió tattoo”, escribió la cantante en su cuenta personal de Instagram junto a un video en el que se ve todo el proceso hasta el resultado final de los diseños que plasmó en su pamnza donde se ve unas hojas de planta y la palabra “equilibrio” arriba de su ombligo.

Días atrás, Fernanda Iglesias había ahondado en este tema en LAM: “Flor se tatuó toda la panza”, había detallado la panelista. Y cerró: “Se puso como varias cosas. Me dijo que tuvo como un año muy intenso, entonces se hizo figuras alegóricas a lo que vivió. Cuando me dijo que se tatuó toda la panza, me puso el emoji de la carita agarrándose la cara”.