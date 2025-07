A poco de que Ezequiel “el Polaco” Cwirkaluk revelara que fue elegido para el viaje de egresados de su hija, Karina La Princesita (que tiene a su hija Sol con el cantante) fue indagada sobre este tema y fue contundente con su reacción.

“Ya sabía, ya sabía”, fue lo primero que dijo la cantante en una nota que dio a Los Profesionales de Siempre, el programa que conduce Flor de la Ve por elnueve. Y ante el comentario de que todos los compañeritos de la adolescente decidieron que fuera su ex quien los acompañara en el viaje, agregó, divertida: “Seguramente deben ser todos. Me voy a ahorrar lo que siento porque la amo a Sol, pero lo va a hacer chistoso”.

“¿Por qué eligen a un padre para ir a Bariloche? ¿Por qué es estricto y es un ogro y lo va a tener a todos cortitos? No, claramente yo no iría. Siempre está el padre que es más responsable, el que dice que no y el que es lo opuesto. Me parece bárbaro”, reflexionó la artista.

Foto: Instagram (@kariprinceoficial)

“Él tiene un alma muy festiva, de repente haces un cumpleaños y hace pogo a los pibes. Que la van a pasar bien, eso seguro. Deberían hacer hincapié en por qué un niño de 17 o 18 años elige al padre para acompañarlos a Bariloche. ¿Por qué los eligen?”, sumó. Y cerró, entre risas: “El Polaco es responsable y copado, así que la van a pasar muy bien. Me contó poquito y nada Sol porque sabe lo que pienso”.

Foto: Instagram (@elpolaco)

LA PROFUNDA CONFESIÓN DE KARINA LA PRINCESITA

Luego de haber hablado públicamente de la depresión que sufrió durante años y abrir el debate sobre la salud mental, Karina La Princesita sorprendió al reconocer que pensó en dejar su carrera artística.

“Yo pienso que la pandemia hizo que muchos nos diéramos cuenta de muchas cosas. Y la verdad es que a, a veces, uno tapa los problemas con mucho trabajo. Les pasa a todos esto, ¿no? Y al no poder hacerlo, estar encerrado y todo, te encontrás con tus problemas y eso hizo que salgan afuera”, comenzó diciendo la cantante en Poco correctos, el programa que conducen Chino Leunis y Pollo Álvarez por eltrece.

“Hay muchas personasque se están animando a hablar de lo que es la salud mental y todo.Pero yo, hoy estoy en un momento bien, bueno. Cuando lo hablé es porque ya me estaba ocupando”, agregó.

Karina "La Princesita" arrasó con su look total black. (Foto: Instagram/@ylucasmata).

Y cerró, sincera: “El año pasado tuve un momento donde dije ‘dejo la música y me voy a buscar trabajo a otro lado donde no me conozcan’. A veces te agarra la loca y no sabés para dónde disparar, pero ahora me siento bien y aprendí muchas cosas. Aprendí que, si bien hace 20 años que estoy en televisión, la tele no es mi casa. Yo me puedo sentir como en casa, pero hay cosas que se le cuentan a los amigos. Hubo mucho que no conté y el tiempo me dijo ‘qué bien que no lo contaste’”.