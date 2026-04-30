La reciente separación de Pablo Lescano y Cecilia Calafell sorprendió al mundo de la cumbia y puso bajo la lupa a una mujer que durante más de veinte años eligió mantenerse alejada de la exposición mediática. Ahora, tras la ruptura, comenzaron a circular distintas imágenes de su nueva etapa de soltera, mostrando un perfil más activo y relajado en redes sociales.

La primicia fue revelada en el programa Puro Show, donde la periodista Fernanda Iglesias aseguró que la separación ocurrió hace aproximadamente dos meses, luego de atravesar una fuerte crisis de pareja. “Es la separación de Pablo Lescano y Cecilia Calafell, su mujer de toda la vida, con la que está hace más de 20 años”, detalló al aire.

Lejos de los flashes, Cecilia fue una figura clave en la vida del cantante. No solo acompañó el crecimiento de Damas Gratis, sino también los momentos más complejos del músico. Además, estuvo al frente de la crianza de sus hijos, Tomás y Mara.

Cecilia Calafell y Pablo Lescano (Fotos: Instagram @calafellcecilia)

Cecilia Calafell (Foto: Instagram @calafellcecilia)

Cecilia Calafell (Foto: Instagram @calafellcecilia)

Cecilia Calafell (Foto: Instagram @calafellcecilia)

Cecilia Calafell (Foto: Instagram @calafellcecilia)

Cecilia Calafell (Foto: Instagram @calafellcecilia)

Cecilia Calafell (Foto: Instagram @calafellcecilia)

Cecilia Calafell (Foto: Instagram @calafellcecilia)

Leé más:

Cecilia Calafell explotó tras su escandalosa separación de Pablo Lescano y dejó un mensaje demoledor

LAS FOTOS DE SOLTERA DE CECILIA CALAFELL, LA EX DE PABLO LESCANO

En el ciclo también remarcaron que Calafell fue quien “lo bancó siempre”, incluso durante las reiteradas crisis que atravesaron como pareja y las versiones de infidelidades que habrían marcado distintos momentos de la relación. Esa actitud reservada y resiliente terminó construyendo una imagen de fortaleza silenciosa que hoy vuelve a tomar protagonismo.

Según trascendió, el quiebre definitivo llegó después de un período de reflexión personal. Incluso, Cecilia dejó pistas sobre su situación sentimental en redes sociales, donde compartió mensajes vinculados a “soltar” y “dejar fluir”. Más tarde, terminó confirmando la separación ante las consultas de sus seguidores.

Mientras tanto, el presente sentimental de Pablo Lescano también volvió a instalarse en el centro del debate mediático, no solo por el final de una relación de más de dos décadas, sino también por las repercusiones alrededor de su vínculo familiar y su vida personal.

Cecilia Calafell (Foto: Instagram @calafellcecilia)

Cecilia Calafell (Foto: Instagram @calafellcecilia)

Cecilia Calafell (Foto: Instagram @calafellcecilia)

Cecilia Calafell (Foto: Instagram @calafellcecilia)

Cecilia Calafell (Foto: Instagram @calafellcecilia)

Cecilia Calafell (Foto: Instagram @calafellcecilia)

Cecilia Calafell (Foto: Instagram @calafellcecilia)

Cecilia Calafell (Foto: Instagram @calafellcecilia)

Cecilia Calafell (Foto: Instagram @calafellcecilia)

Leé más:

Pablo Lescano se hizo una prueba de ADN y reconoció a un joven como su hijo: tiene 21 años

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.