Durante una distendida charla en la mesa de Almorzando con Juana, El Polaco dejó a todos boquiabiertos al confesarle a Ingrid Grudke que, en su adolescencia, estuvo perdidamente enamorado de ella.

Todo comenzó cuando la modelo habló sobre una presentación artística y aseguró: “Yo no soy bailarina, nada, vengo del campo, de la chacra misionera”. A lo que Juana Viale, entre risas, respondió: “A mí me encanta que digas eso, porque no te imagino en la chacra misionera”.

Ingrid Grudke (Foto: Movilpress)

Sin dudarlo, El Polaco aprovechó el momento para sincerarse: “¿Te puedo decir una cosa? Yo en mi adolescencia estaba enamorado de vos. Miraba las revistas que estabas vos… Bueno, nada, te lo quería decir”, confesó con picardía.

LA RESPUESTA DE INGRID GRUDKE

La respuesta de Grudke no tardó en llegar y fue igual de desinhibida: “Estoy soltera”, disparó, dejando la puerta abierta.

Juana, divertida, sumó al ida y vuelta: “¿Vos estás soltero también?”, le preguntó al cantante. “Soltero, sí”, confirmó él. Y entonces, la conductora concluyó con humor: “Pueden tirotearse tranquilos”.