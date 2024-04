Luego de dar vuelta la página y ponerle punto final a su noviazgo con Tucu López, Sabrina Rojas se enfrentó a varias especulaciones sobre la posibilidad de darle una nueva oportunidad al amor a Luciano Castro, su exesposo y padre de sus hijos Esperanza y Fausto.

Sin embargo, en su visita a Noche al Dente (el programa que conduce Fer Dente por América), la actriz fue contundente sobre su vínculo con el actor: “Con Luciano estamos en un momento hermoso. De hecho, hoy lo hablábamos entre nosotros. Hablábamos de arreglos de la casa y qué sé yo, y nos admiramos de nosotros mismos por la buena comunicación que estamos teniendo hace minuto, minuto y medio”, comenzó diciendo la invitada de la noche, con humor.

Foto: Captura (América)

Fue entonces que el conductor quiso saber si le molestaba los constantes deseos de la gente de que se reconcilien. Pero Sabrina sentó su firme postura: “Ese es un deseo muy loco de la gente. Me lo dice gente que nos conoce, me lo dicen en la calle y también en redes, pero él y yo no queremos saber nada. No nos aguantamos”.

“Estamos en un momento hermoso. Tenemos momentos en el que nos abrazamos y nos emocionamos porque tenemos momentos de familia, que logramos vernos, mirarnos a los ojos y decir ‘qué bueno este momento que acabamos de pasar en familia, y qué lindo lograrlo’”, continuó. Y cerró, contundente: “Y a veces nos miramos a los ojos y nos abrazamos y nos emocionamos, orgullosos de nosotros, pero no nos aguantamos”.

CONTUNDENTE POSTURA DE TUCU LÓPEZ SOBRE SU VÍNCULO CON SABRINA ROJAS

Si bien se especuló con la posibilidad de reconciliarse con Sabrina Rojas, el Tucu López sorprendió al hablar de sus sentimientos hacia quien fue su pareja.

Indagado por las versiones que lo vinculan a su vestuarista, Haydée Codón, el actor respondió, contundente, en una nota que dio a Intrusos: “No, somos compañeros de laburo. Sólo salimos eventualmente a comer algo con todo el resto del elenco”.

Foto: Captura (América)

Asimismo, ante la consulta sobre si le cerró las puertas a una nueva oportunidad con Sabrina, el Tucu se mostró tajante: “Nosotros ya terminamos, ya no somos más novios. Ella salió a hablar el otro día y dijo que vuelta de página y que no habla más de nuestro vínculo, y está muy bien, me parece bien”.

“Yo le tengo mucho afecto, mucho cariño, como siempre, y siempre le digo que la he pasado muy bien con ella. Pero bueno, no coincidimos en cuestiones y se terminó. Yo estoy bien así. Estoy bien así, concentrado en mi laburo, soltero, tranquilo, en paz. No tengo ganas de conocer a nadie. No tengo ningún vínculo con nadie. No tengo nada con nadie, no salgo con nadie”, continuó. Y ante la pregunta sobre si sigue enamorado de la actriz, cerró, firme: “No, yo creo que no estoy más enamorado”.