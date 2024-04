Coti Romero visitó El debate de Gran Hermano tras ser eliminada este domingo del reality y allí volvió a confrontar a Laura Ubfal, muy fanática de Furia, a quien expuso y le reprochó junto a Sol Pérez que la ataca sin dejarla siquiera hablar, tal como su participante favorita.

“Quiero decirte una cosa como mujer, Coti, y muchas opinamos lo mismo porque si no no habría un fandom tan fuerte para Furia, prefiero una mujer que te diga las cosas en la cara y no una que vaya por detrás e intentes con todos los hombres de la casa”, le dijo Ubfal.

Coti Romero y Laura Ubfal (Foto: captura Telefe)

“Que pruebo con uno, que me enamoro de uno, que hablo del otro, que si puedo con un tercero… ¡Que seas falsa! ¡Vos sos falsa! Tu juego, no hablo como perona, porque como persona no te conozco. Hablo del juego”, prosiguió la panelista, con su estilo característico.

Leé más:

Picante análisis de Romina Uhrig sobre Coti Romero tras su salida de Gran Hermano 2023

CÓMO FUE EL FUERTE CRUCE DE COTI Y LAURA UBFAL EN EL QUE TUVO QUE INTERVENIR HASTA SOL PÉREZ

“Y lo que a la gente no le gusta es esa falsedad. Ya lo hiciste en la edición pasada y repetiste estrategia por estrategia, y no lograste ninguna relación real con nadie de la casa”, y aclaró ante un comentario de Del Moro: “El Chino la trató de usar y se equivocó porque no lee nada”.

Cuando Coti quiso saber cuál era su “estrategia repetida”, Ubfal le reiteró que “No va de frente con la gente” y comenzó una larga perorata que terminó de cansar a Coti. “Sos una ‘furiosa’ más, Laura. No dejás hablar igual que Juliana”, le espetó la correntina.

Coti Romero y Laura Ubfal (Foto: captura Telefe)

Por su parte, Sol Pérez volvió a increpar a su colega para cuestionar lo que ella considera un “dudoso feminismo”. “Hay algo que no entendí: le dijiste ‘Intentaste con uno y con otro’”, le dijo Sol Pérez, y la periodista esquivó la situación aduciendo que “la entendió perfectamente Coti, que es lo que le interesaba”.

Leé más:

El picante gesto de Coti Romero al salir de Gran Hermano 2023: “¿Todos vieron lo mismo que yo?”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaW40aNEVccEfiN9Oz3v y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.