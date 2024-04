A poco de que Coti Romero se convierta en la nueva eliminada de Gran Hermano 2023, Romina Uhrig estuvo como invitada en A la Barbarossa y fue contundente al opinar de la exparticipante del reality de Telefe.

“Con respecto a Coti, quiero decir que se volvió a equivocar. Todos hablan de este Gran Hermano y, a veces, se equivocan y se confunden. En este Gran Hermano también la gente banca la lealtad”, comenzó diciendo la exparticipante.

Foto: Captura (Telefe)

“Ahora, Coti, se ve que no lo vio bien a este Gran Hermano porque si vos ves el grupo de las chicas, de ‘Las Superpoderosas’ (integrado por Lucía Maidana, Rosina Beltrán y Zoe Bogach), hubo lealtad”, agregó.

Y cerró, firme: “Ahora, Coti se vuelve a equivocar y a la gente no le gusta la traición, la mentira y que vayan por atrás. Ella hizo el mismo juego, y eso la volvió a sacar de la casa. A la gente le gusta el que juega, el que no se calla la boca y el que va de frente”.

CONTUNDENTE DEFENSA DE SANTIAGO DEL MORO A GRAN HERMANO 2023 TRAS LAS FUERTES CRÍTICAS

Luego de que se viviera una noche a pura emoción en la gala de eliminación de Gran Hermano 2023 (donde Coti Romero fue la más votada para abandonar el reality de Telefe), Santiago del Moro le hizo frente a las críticas hacia el programa.

“Es muy difícil para los que hacemos Gran Hermano, cuando se opina tanto de Gran Hermano sin verlo. ¿Por qué digo esto? Porque Gran Hermano no es una competencia ni de valores, ni de formas: es un juego de convivencia”, sentenció el conductor en una nota que dio a A la Barbarossa.

Foto: Captura (Telefe)

Además, se refirió al tremendo descargo de Juliana “Furia” Scaglione al tratar de “mugrosa” a Coti en vivo: “Cuando hace todo ese acting que hace, no me está faltando respeto a mí ni a sus compañeros. Ella aprovecha lo que ella intuye que es el momento pico del programa, donde hay más gente viéndola, para bajarle una línea a la gente que la mantiene dentro de la casa”.

“Es decir, dice a quién hay que votar, dice por qué está enojada, dice lo que sí, lo que no, lo que le gusta, lo que no. No más que eso. No es un juego de respeto ni a mí, ni a la gente, ni al público. El público elige quién se queda y quién se va, más allá de la falta de respeto de uno o de otro, siguen bancando por algo”, añadió.