Para cada gala de eliminación, los participantes de Gran Hermano 2023 piensan cuidadosamente sus outfits, como los peinados y el maquillaje, y el domingo pasado, Federico “Manzana” Farías sorprendió.

El participante se cortó el pelo, se decoloró el bigote, se puso glitter y un adhesivo en la frente que no pasaron desapercibidos. “Para que me disfruten”, dijo el “hermanito” cuando Santiago del Moro le preguntó por su original y radical cambio de look.

Al día siguiente, Georgina Barbarossa reaccionó el vivo a la metamorfosis de Manzana y lanzó un controversial comentario en A la Barbarossa, que rápidamente fue desalentado por sus panelistas y por los ex GH que estaban invitados.

EL DESAFORTUNADO COMENTARIO DE GEORGINA BARBAROSSA SOBRE EL ASPECTO DE MANZANA DE GRAN HERMANO

Georgina Barbarossa: -Manzana se pone todo. ¿Por qué se afea así?

Florencia Cabrera: -No, está bien. Es un show.

Lío Pecoraro: -Si le gusta, está bien.

Georgina: -No, ya sé que es un show...

Catalina Gorostidi: -Le gusta y, aparte, es re buena persona. Eso es lo importante.

Gastón Trezeguet: -Este “manzanazo” tuyo no lo entiendo.

“Manzana se pone todo. ¿Por qué se afea así? Y el corte de pelo no me gusta...”, dijo Georgina, generando debate.

Romina Uhrig: -Y tiene unas uñas divinas, bien cuadraditas y largas. Se las pinta.

Georgina: -Las uñas, divinas. Pero no me gusta el corte de pelo. Le voy a cambiar el corte de pelo cuando venga.

Gastón: -Se lo hizo Emma Vich.

Florencia: -Hacen lo que pueden, Geo, ahí adentro.

Lío: -Ayer Santi (Del Moro) le preguntó por el corte de pelo y dijo que se lo hizo Emma. Y está bien, cambia de look, se divierte.

Romina: -Y el bigote rubio.

Catalina: -El bigote rubio sí, es un montón.

Georgina: -Le voy a decir que se deje el bigote como el mío (bromeó).

