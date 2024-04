En medio de las especulaciones por la salida de Juliana “Furia” Scaglione de Gran Hermano 2023 para hacerse estudios médicos. Federico “Manzana” Farías sorprendió al revelar que él también salió en una oportunidad. “No me vendaron los ojos”, afirmó, deslizando que no se siguió el protocolo correspondiente, ya que los participantes están en estricto aislamiento.

Durante una charla con su compañera Zoe Bogach, Manzana relató cuando lo “sacaron”. “Me levanté muy temprano, tipo siete de la mañana, Gran Hermano me llamó para que fuera al confesionario. Fui y me pidió que me prepara. Me dijo que me iban a abrir la puerta e iba a salir. Me bañé, me cambié y salí”, expresó, con total tranquilidad.

“¿Te vendaron los ojos? ¿O algo?”, le preguntó su compañera. Entonces, Manzana negó con la cabeza. El video se viralizó en X y los usuarios se indignaron. Especialmente, los fans de Furia, ya que lo trataron de “acomodado” porque no se lo juzgaría como a ella, que tuvo que salir de la casa para hacerse chequeos médicos. Es importante destacar que no se sabe si es verdad o mentira lo que Federico contó, ya que no hay registro de lo ocurrido y podría tratarse de una estrategia de juego.

LA INDIGNACIÓN POR LA SUPUESTA SALIDA DE MANZANA

Los usuarios de X reaccionaron con firmeza al relato de Manzana.

“Y cuando él es el verdadero acomodado, por eso la producción le va a soltar la mano”, “¿Después hablan de protocolo como también hablan de reglamento modificable según el participante?”, “Espero que alguien salga a explicar por qué nunca dijeron nada, es obvio que a nadie le interesa pero no es muy transparente eso de sacar a alguien que está aislado y que no sepamos por qué”, expresaron, indignados.