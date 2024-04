El martes por la mañana, Juliana “Furia” Scaglione les contó a cuentagotas a sus compañeros de Gran Hermano 2023 que los estudios clínicos que se realizó no arrojaron los resultados esperados y que tendrá que hacerse nuevos controles en una clínica. En automático, recibió la amorosa contención de Mauro Dalessio.

“Salieron mal los estudios”, dijo la entrenadora en la cocina. Empática, Virginia Demo le preguntó: “¿Qué pasó?”.

Y Furia le contestó: “Me van a llevar. Como estoy desayunando y me estoy enojando conmigo misma, solo cuento hasta acá”.

Acto seguido, la participante se levantó y se fue sola al jardín. Preocupado por su salud, Mauro la siguió, se sentó a su lado, la abrazó y la contuvo con sus cálidas palabras, a las que minutos más tarde se sumó Emma Vich.

MAURO DALESSIO CONTUVO A FURIA EN GRAN HERMANO 2023, PREOCUPADA POR SU SALUD

Furia: -¿Cómo estás?

Mauro: -Bien. ¿Vos?

Furia: -Voy a salir afuera, amigo.

Mauro: -Es una excursión, no más. Tranca.

Furia: -Al final se logró lo que vos querías, boludo.

Mauro: -¡Shhhh!

Furia: -Me voy a terminar yendo.

Mauro: -No, no. Nada que ver. Por favor, no. No pienses en nada, no cuentes nada. No pienses. Como vos me decís a mí, no pienses. Todo va a estar bien. Tranca. No te vas a ir, tranca.

Furia: -Emma, yo me estoy riendo, pero no está nada bien. Nada. Voy a ir a afuera, amigo.

Emma: -Sí, vas y volvés... No tenés nada.

Mauro: -Sí, vas y volvés. No pasa nada. No pensés.

Emma: -Yo siento que es una boludés.

Mauro: -Buena vibra.

Emma: -¡Vamos! Fuerza. Power. Magia. Acá no estás sola, ni en pedo.

Mauro: -No estás sola ni en pedo. Nos tenés a nosotros dos siempre. Y lo sabés a eso.