Fue un momento de angustia y tensión el que se vivió en Gran Hermano 2023 luego de que Juliana “Furia” Scaglione comunicara que iba a abandonar el reality de Telefe para hacerse unos estudios médicos.

Ocurre que la participante optó por mentirles a sus compañeros para ver sus reacciones y asegurar que su salida de la casa era una decisión tomada, en vez de contarles que su intención es realizarse algunos exámenes para luego regresar.

Foto: Captura (Telefe)

“No pensé que se iba a exponer tanto, pero nada. La realidad es que tengo que tomar conciencia. Saben que, para mí, esto es mi vida, que yo dejé mi vida, igual que todos ustedes, para estar acá adentro”, comenzó diciendo Furia.

“Pero, bueno, también tengo un currículum familiar bastante heavy, de lo cual no tengo que asustarme. Yo no me quiero ir, pero llegó un momento en que tengo que tomar conciencia. Esa es la palabra, creo que es conciencia. Ya tuve un llamado de atención la semana pasada. No comí bien, creo que me bajaron las defensas, me dio una infección y ahora los estudios no dieron bien. La verdad es que no dieron bien”, agregó.

Allí mismo, expresó que se retiraría del juego: “No sé cómo decirles esto, porque la verdad es que yo jamás diría esto. Pero, bueno, se los tengo que comunicar porque mañana ya no me van a ver. Así que, nada, yo voy a abandonar el juego, es algo que a mí me jode”.

“Sí, tengo que abandonar el juego. Creo que lo quiero pasar con mi familia. Si es algo muy importante, tal vez no, tal vez sí, pero si es un tratamiento, yo lo quiero hacer afuera. No lo voy a hacer acá adentro y menos molestando a gente que tal vez puede ganarse un premio. Creo que primero está mi salud”, añadió, ante algunas caras de asombro y llanto de otros jugadores.

“Una cosita más. También quería decirles que esto es una joda. Mañana me voy a ir a hacer los estudios para volver”.

“Algunos, tal vez, quiere que me vaya; otros no, sé que me quieren un montón. Pero bueno, creo que primero estoy yo. Así que nada, eso, no se pongan mal. Con los que pueda, voy a disfrutar todas estas horas que me quedan”, remarcó

Y cerró diciendo la verdad: “Una cosita más. También quería decirles que esto es una joda. Mañana me voy a ir a hacer los estudios, voy a salir de la casa. Pero bueno, nada, así como me gusta reírme de ciertas cosas, sé que no se juegue con la salud, y por eso me voy a ir a hacer los estudios para volver”.

FURIA Y COTI ROMERO, CARA A CARA EN GRAN HERMANO 2023, EN MEDIO DE UNA VIOLENTA DISCUSIÓN

Lejos de que el ingreso de Coti Romero a Gran Hermano 2023 lograra traer un poco de paz entre los participantes, Juliana “Furia” Scaglione dejó en claro su incomodidad ante esta sorpresa y el mal clima escaló a tal punto que quedaron enfrentadas cara a cara frente al resto de sus compañeros.

Así fue el picante ida y vuelta entre Coti y Furia, que despertó especulaciones sobre la posibilidad de que terminen a las manos:

Furia: -Agarrás cualquier cosita pequeña como para querer estallarla, y la verdad que fue un comentario que tiré para que nos cague… de risa. Pero a veces, como en tu anterior Gran Hermano, todos lo agarran y lo dan vuelta, como por ejemplo decir ‘bol…’, o lo que fuera. Agrandan.

Coti: -¿Y qué significa ahora? ¿Que te tengo envidia?

F: -No, no. ¿Qué? Envidia le tenés a todo este Gran Hermano. A mí sola, no. Es porque es mejor que el de usted. Pero bueno. ¡El mejor Gran Hermano, papá! Todos ustedes quieren volver a entrar acá y se nota, y te tocó a vos, pero ya vinieron un montón. Traigan gente que sepa jugar como Gastón Trezeguet, Cristian U.

C: -¿Te da miedo?

F: Ni en pedo. ¿A una nena de 21 años?

C: Entonces, si no te da miedo, tranquila.

F: -Estoy re tranquila. Estás llena de seguidores y es injusto. Tenés que ir a Gran Hermano Famosos.

C: -Gracias a Dios estoy acá adentro.

F: -Pasala bomba, trae buena energía. No te quedes todo el tiempo durmiendo. Después te quejás de la gente que duerme. Hacé contenido, que viniste a hacer contenido, dejá de dormir, dale.

C: -¿Sabes qué pasa? Que yo no estoy gritando todo el tiempo, así como vos. Yo juego, pero juego en el confesionario.

F: -¿Alguien te gritó? ¿Quieres escucharme gritar? (se le pone cara a cara a Coti).

C: -Más vale que sí. Gritame, a ver. ¿Querés escucharme gritar? No te voy a gritar. Te voy a besar en todo caso. Otra que gusta de mí (le da un beso en el cachete).