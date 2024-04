Los fanáticos de Gran Hermano 2023 se sorprendieron ante la feroz pelea que enfrentó a Juliana “Furia” Scaglione con Emmanuel Vitch. ¿Qué pasó? Los participantes se pelearon a los gritos por una supuesta actitud de ella que a él le molestó.

“No te hagas la pelotuda te lo digo en serio. Qué me tengo que aguantar, que estés saltando arriba de una pij... al lado de mi cama, pelotuda”, le gritó Emmanuel. “Conchudita”, le respondió Furia. “Ojito”, le advirtió él. “Arriba de mi cama, dice. No, arriba de la cama de otro”, sumó Juliana, redoblando la apuesta.

“No, al lado de mi cama. Tanto que te hacés la ‘yo soy fuerte, soy mujer empoderada’... Necesitás una pij... para seguir en el juego”, siguió Emmanuel, visiblemente molesto.

Furia y Emmanuel Vich

“Todo porque le dije que le quería cortar el pelo yo, venís a pelear acá y a buscar cámara”, cerró Furia, revelando que la pelea se habría desatado porque fue ella quien dijo que le cortaría el pelo a Mauro.

Acto seguido, más tranquilos, se fumaron un cigarrillo juntos y le pusieron punto final a la pelea.

FURIA QUIERE ECHAR A COTI

“A la chica nueva, que tiene 3 millones de seguidores… gente, esto es injusto. Sáquenla”, dijo Furia, a los fritos. Y Virginia Demo –que estaba haciendo ejercicios en el patio- coincidió con ella. “Opino igual, en este caso”, sentenció.

“Es divina, pero es injusto. Es hermosa, pero es injusto”, agregó, esperando que sus fieles seguidores voten para que sea Coti (que ya había participado en la edición anterior del programa) sea la próxima eliminada del juego.