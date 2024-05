La semana pasada, El planeta de los simios: nuevo reino (Kingdom of the planet of the apes, 2024) batió récords de recaudación en la taquilla mundial y muchos espectadores se dieron cuenta que se perdieron infinidad de detalles que los fans de esta franquicia disfrutaron a pleno.

Esto ocurre porque El planeta de los simios: nuevo reino no es la última película en la cronología de la franquicia, sino que se trata de una nueva precuela del film original de 1968 protagonizado por Charlton Heston.

Para empezar, este es el orden de estreno de las películas de la franquicia:

El planeta de los simios (Planet of the apes, 1968)

Regreso al planeta de los simios (Beneath the Planet of the Apes, 1970)

Escape del planeta de los simios (Escape from the Planet of the Apes, 1971)

Conquista del planeta de los simios (Conquest of the Planet of the Apes, 1972)

La batalla por el planeta de los simios (Battle for the Planet of the Apes, 1973)

El planeta de los simios (remake, 2001)

El planeta de los simios: (R)Evolución (Rise of the Planet of the Apes, 2011)

El planeta de los simios: confrontación (Dawn of the Planet of the Apes, 2014)

El Planeta de los Simios: la guerra (War for the Planet of the Apes, 2017)

El planeta de los simios: nuevo reino (Kingdom of the planet of the apes, 2024)

Fotograma de El planeta de los simios (Foto: 20th Century films)

CÓMO ES EL ORDEN CRONOLÓGICO PARA VER LAS PELÍCULAS DE EL PLANETA DE LOS SIMIOS

El planeta de los simios: (R)evolución (2011)

El planeta de los simios: confrontación (2014)

El planeta de los simios: la guerra (2017)

El planeta de los simios: nuevo reino (2024)

El planeta de los simios (1968)

Regreso al planeta de los simios (1970)

Escape del planeta de los simios (1971)

Conquista del planeta de los simios (1972)

La batalla por el planeta de los simios (1973)

LOS PROYECTOS DESCARTADOS DE LA CONTINUIDAD DE EL PLANETA DE LOS SIMIOS

¿Qué pasó con la serie de TV de El Planeta de los simios? En 1974 se estrenó en la cadena CBS una serie del mismo nombre protagonizada por Ron Harper (coronel Alan Virdon) y James Naughton (comandante Peter Burke) que duró solamente 14 episodios. En esa historia, los protagonistas llegan a la Tierra del año 3085 provenientes de 1980 y deben encontrar una computadora para leer un disco que han salvado de su nave mientras son perseguidos por dos caras conocidas: el general Urko y el doctor Zaius.

Al año siguiente, la productora De Patie-Freleng Enterprises, los mismos que hacían La pantera rosa (Pink Panther), estrenó Regreso al planeta de los simios (Return to the planet of the apes, 1975) que tuvo una duración de 13 episodios de unos 24 episodios cada uno.

En esta historia otros tres astronautas llegan al año 3979 provenientes de 1976 luego de atravesar un vórtice temporal y son testigos de la evolución de simios que han esclavizado a la humanidad. Perseguidos por los nuevos amos del planeta, Bill Hudson, Jeff Allen y Judy Franklin buscarán la forma de volver a su tiempo.

Con la franquicia en criogenia, la 20th Century Fox trató de revivirla con una remake titulada Planet of the apes dirigida por Tim Burton y protagonizada por Mark Wahlberg, Tim Roth, Helena Bonham Carter, Michael Clarke Duncan, Paul Giamatti y Estella Warren.

En esta historia, se deja de lado todo lo anterior y se aborda el género de los universos paralelos cuando el astronauta Leo Davidson (Mark Wahlberg) atraviesa una tormenta electromagnética y cae en una realidad alternativa donde los simios evolucionaron antes que los humanos. La película no cumplió con las expectativas de recaudación, pese a que no le fue mal a nivel global, y el estudio esperó otra década para la siguiente entrega, otra vez dentro de la continuidad.

