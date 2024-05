Este domingo se conoció la muerte del prolífico realizador Roger Corman a los 98 años de edad, un cineasta que, pese a que no realizó ningún “tanque” de la industria de Hollywood es amado y respetado por millones de cinéfilos alrededor del mundo por sus logros en el séptimo arte.

Conocido como “el rey de la clase B” debido a los bajísimos presupuestos que manejaba, Corman aprovechó su posición en esa categoría en Hollywood para descubrir talentos que luego llegaron a jugar en las “grandes ligas de Hollywood”.

No había faceta que Roger Corman no hubiera experimentado en Hollywood ya que, al tener su propia productora (New World Pictures) había oficiado de director, productor, actor, guionista y lo que hiciera falta en los cientos de películas en las que trabajó.

“Me han dicho que mi imagen es la de una especie de tipo normal y convencional. Pero claramente, mi subconsciente es algo así como un infierno en ebullición”, decía Corman, que había nacido en 1926 y había participado en la Segunda Guerra Mundial entre 1944 y 1945.

MURIÓ A LOS 98 AÑOS ROGER CORMAN, EL REY DEL CINE “CLASE B” O DE BAJO PRESUPUESTO

Tras un breve paso por 20th Century Fox como mensajero y después evaluando guiones, comenzó a trabajar en la década de los 50 en American International Pictures donde aprendió a trabajar en la más absoluta precariedad, pero con gran pasión.

Monster from the Ocean Floor (1954), The Fast and the Furious (1954) o The Little Shop of Horrors (1960), fueron los primeros éxitos que logró el realizador, títulos que años más tarde tuvieron remakes y nuevas versiones con presupuestos infinitamente más altos.

En la década de 1960 Corman adaptó las obras de Edgar Allan Poe como House of Usher (1960) o Pit and the Pendulum (1961), que contaron con Vincent Price, el gran referente británico del terror, en el protagónico.

Jack Nicholson, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Robert de Niro, James Cameron, Peter Bogdanovich, Jonathan Demme, Peter Fonda, Ron Howard, Bruce Dern o Dennis Hopper le deben o le debían sus carreras a Corman, que los empleó de una u otra forma en su productora en sus inicios en el negocio.

Cientos de títulos como The Intruder (1962), The Wild Angels (1966), The Trip (1967), Boxcar Bertha (1972) de Martin Scorsese, The Cry Baby Killer (1958) con el debut de Jack Nicholson, Bloody Mama (1970) con uno de los primeros trabajos de Robert de Niro, Battle Beyond the Sun (1962) la ópera prima de Francis Ford Coppola, fueron algunas de las obras que generaron revuelo.

Asimismo, otros films como Death Race 2000 (1975) con un desconocido Sylvester Stallone o Grand Theft Auto (1977 agregaron mitología a su carrera y quedaron grabadas en la memoria de los cinéfilos.

DESDE HOLLYWOOD A LA ARGENTINA: ROGER CORMAN FILMÓ O PRODUJO CIENTOS DE PELÍCULAS ALREDEDOR DEL MUNDO

Además, Corman estuvo llegó a Argentina en la década de 1980 para realizar, en coproducción con el estudio Aries, films como La muerte blanca (Cocaine wars), Deathstalker, el cazador de la muerte, El guerrero y la hechicera (con David Carradine), y La reina bárbara (de Héctor Olivera), entre otros, que recordó cuando visitó el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata en 2012.

Tras décadas como una estrella de culto en los márgenes del séptimo arte, en 2009 recibió el Óscar honorífico, un momento en el que el cine se pudo redimir ante una figura única, tal y como lo resumió Tarantino aquel día.

“La Academia te da las gracias, Hollywood te da las gracias, los cineastas independientes te dan las gracias”, dijo Quentin. “Pero lo más importante: gracias por todos los momentos salvajes, extraños, guays y locos que pusiste en los autocines, los amantes del cine del planeta Tierra te dan las gracias”, cerró.

Tras su fallecimiento a los 98 años el jueves 9 de mayo de 2024, su familia lo recordó como un revolucionario del cine, además de un hombre generoso, y llegaron los homenajes de grandes figuras. Su testimonio quedó impreso en el libro How I Made a Hundred Movies in Hollywood and Never Lost a Dime (Cómo realicé un centenar de películas en Hollywood y nunca perdí un centavo).

