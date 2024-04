A cuatro meses del comienzo de Gran Hermano 2023, Mauro Dalessio protagonizó un divertido furcio en plena gala de eliminación, luego de que Santiago del Moro le dijera que salió de la placa de nominados.

Vale recordar que el joven ingresó al reality hace casi un mes y medio.

“Gracias a todos. Estoy súper agradecido. Tengo ganas de seguir quedándome para dar lo mejor de mí. No me lo esperaba. Los pibes me decían ‘por lo menos durá dos años’. No ‘dos semanas’”, dijo Mauro, cosechando la risa de sus compañeros.

Con humor, Santiago del Moro se hizo eco de la equivocación de Dalessio y bromeó: “Dos años. Eso les quería decir, el programa se va a alargar dos años”.

Luego, continuó: “Ni yo sé todavía la fecha del final. Hubo una edición en Alemania que duró un año”.

Y casi la totalidad de los participantes de Gran Hermano 2023 respondieron al unísono: “¡No!”.

LA PICANTE CHICANA DE FURIA A CATALINA GOROSTIDI TRAS LA ELIMINACIÓN DE DAMIÁN MOYA

El domingo 14 hubo un nuevo eliminado en Gran Hermano 2023: Damián Moya fue el participante menos votado para que se quede en el reality y abandonó la casa.

Pocos minutos después de que el joven cruzara la puerta, Juliana “Furia” Scaglione chicaneó picante a Catalina Gorostidi, su examiga adentro del juego y quien resultó eliminada una semana atrás.

“Che, paren, la va a ver a Cata. Ahora me percaté, va a poder estar con Catalina”, dijo Furia, en alusión a la supuesta atracción que existía entre los participantes, no asumida por las partes en GH. Sorprendido, Mauro Dalessio le contestó: “¿Te imaginás?”.