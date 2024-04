Luego de que el romance que comenzaron Mauro Dalessio y Juliana “Furia” Scaglione despertara las dudas en sus seguidores sobre si esta relación es genuina o parte de una estrategia de juego, el participante se definió en la intimidad y sorprendió con su comentario frente al resto de sus compañeros.

En medio de un juego en la casa, Mauro le tocó dar detalles de cómo es su desempeño sexual con imágenes y no dudó en consultarle a Furia sobre sus elecciones: “Mirame, a ver si coincidís con alguna”, lanzó.

Foto: Captura (Telefe)

“Este (al señalar un emoji de un corazón) es porque soy realmente muy romántico y muy cariñoso. Esto (señala la carita de un diablito) es porque, bueno, me animo tal vez a hacer muchas cosas y soy bastante activo y juguetón. Este (con el dibujo de un perrito sacando la lengua) es porque dejo con la lengua afuera. Me gusta usar la lengua también. Y el chancho porque me lo pasó Furia y no sé”, añadió.

Tras escucharlo, una de las jugadoras más polémicas del programa no aguantó la risa y cerró, divertida: “Sí, sí, romántico, no sé. Cariñoso, sí; pero romántico no. ¡Sos muy sucio!”.

¡Epa!

COTI ROMERO CONFESÓ QUE LE GUSTA ALGUIEN EN GRAN HERMANO 2023

A pocos días de haber ingresado a Gran Hermano 2023, Coti Romero pasó por el confesionario y reveló que está interesada en uno de sus compañeros: Bautista Mascia.

“Me gusta alguien, pero no... ¡la put… madre, se repite la historia acá! Tiene como pareja, o no sé si es pareja o qué, afuera; y yo no me quiero ganar ese hate (odio). Prefiero no meterme ahí”, se confesó la joven, que se había puesto de novio con Alexis “el Conejo” Quiroga en la edición anterior, en referencia a Bautista, que inició un romance con la exparticipante, Denisse González.

Bautista Mascia.

“Como que me llama la atención y en parte eso me gusta porque también siento que me saca un poco del juego, a veces. Justamente, quiero tratar de que él empiece a jugar un poquito más”, agregó.

Tras escucharla, Gran Hermano adivinó a quién se refería la jugadora: “Creo saber a quién te estás refiriendo. Vos dijiste que estabas jugando con él. Yo podría suponer que quizás te estás refiriendo a Bautista”.

“(Bautista) es muy inteligente y lee muy bien la casa, y eso creo que también fue como que lo que me hizo decir ‘Bueno, me llama la atención’. Si él avanza, por decirlo de alguna manera, listo, voy a soltarme un poquito más”.

“No, pero por favor no me quemen así. Y eso que yo afuera dije ‘Ay no, este chico no es ni en pedo’”, respondió Coti, algo colorada. Y cerró, sin vueltas: “Es muy inteligente y lee muy bien la casa, y eso creo que también fue como que lo que me hizo decir ‘Bueno, me llama la atención’. Si él avanza, por decirlo de alguna manera, listo, voy a soltarme un poquito más”.