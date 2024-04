Coti Romero entró a Gran Hermano 2023 gracias al Golden Ticket e, inmediatamente, le declaró la guerra a la participante más fuerte de la casa, Juliana “Furia” Scaglione. En este contexto, en la red social X una tarotista tiró las cartas y comentó que el panorama para la nueva jugadora es más desfavorable de lo que parece.

En primer lugar, esta persona aconsejó a Furia, de la que parece ser fanática. “Pelada, te lo pido, no te la mandes... Ni te enojes... En unos días, ya está”, escribió, remarcando que lo mejor que podría hacer Juliana es no ir contra Coti, ya que le quedaría poquito dentro de esta edición.

“Saqué un par de cartitas del ingreso, el jueves vemos bien pero a Coti la veo muy decaída y sin energía. Pobre, es como que está cansada. Va a alterar a los masculinos, ella va más por joder a los hombres de la edición. Aparentemente, en vivo dije que el Chino se ponía...”, sentenció, precisa. ¡Uy!

FURIA APUNTÓ SIN FILTRO CONTRA COTI ROMERO TRAS INGRESAR A GRAN HERMANO 2023

En medio de la sorpresa que despertó el ingreso de Coti Romero a Gran Hermano 2023, Juliana “Furia” Scaglione no ocultó su incomodidad con la actitud que mostró la joven a pocos minutos de entrar al reality de Telefe.

“¿Sabés qué? ¿Sabés lo que hace? Entra, no me mira y no me saluda. Lo hicieron a propósito. ¡Ni me mira a los ojos! Saludó a todos y a mí no me saludó”, le contó Juliana a su aliado, Emma Vich, en una charla a solas que se dio en el patio.

“¿Para qué traen a estos ex Gran Hermano? Hubieran traído a alguien más piola. ¿Para qué traen a esta chica, pobre, que no entiende nada?”, agregó. Y cerró, picante: “Aparte es obvio, me hace como desprecio, ¿esa es la jugada?”.