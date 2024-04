A poco de haber sorprendido a sus compañeros al ingresar a Gran Hermano 2023, Coti Romero ya utilizó su estrategia de hablarle a la cámara a solas para compartir con sus seguidores cómo serán sus próximos movimientos dentro de la casa.

“Bueno, no sé si me estarán escuchando, pero hoy mi votación quiero que sea dependiendo de quién es el líder de esta semana. Ojalá no esté fulminado porque mi votación iría en base a eso”, comenzó diciendo la flamante jugadora que ya había dado que hablar con su participación en la edición anterior.

Foto: Captura de video de X (@TronkOficial)

“Yo no sé cómo van a reaccionar mis compañeros ante la situación que está sucediendo ahora. No sé si me van a votar a mí, ojalá que no. Yo siento que puedo llegar a caer en placa. Por eso, porque creo que el juego se daría bien así, voy a nominar esta noche en base al líder de la semana que ojalá, repito, no esté fulminado, así no pierde sus beneficios de poder salvar a alguien”, agregó.

“Esos van a ser mis primeros votos, que me hubiera encantado hacerla con espontánea para asegurarme, pero no se puede porque alguien ya la hizo”, continuó. Y cerró, sin vueltas: “Estoy tratando de ganar la confianza de las vizcachas porque dicen que no son un grupo, pero claramente lo son. Porque más adelante, si es que sigo quedándome acá, obviamente que la voy a dar todo para eso; voy a hacer una jugada”.

FURIA APUNTÓ SIN FILTRO CONTRA COTI ROMERO TRAS INGRESAR A GRAN HERMANO 2023

En medio de la sorpresa que despertó el ingreso de Coti Romero a Gran Hermano 2023, Juliana “Furia” Scaglione no ocultó su incomodidad con la actitud que mostró la joven a pocos minutos de entrar al reality de Telefe.

“¿Sabés qué? ¿Sabés lo que hace? Entra, no me mira y no me saluda. Lo hicieron a propósito. ¡Ni me mira a los ojos! Saludó a todos y a mí no me saludó”, le contó Juliana a su aliado, Emma Vich, en una charla a solas que se dio en el patio.

Foto: Captura (Telefe)

“¿Para qué traen a estos ex Gran Hermano? Hubieran traído a alguien más piola. ¿Para qué traen a esta chica, pobre, que no entiende nada?”, agregó. Y cerró, picante: “Aparte es obvio, me hace como desprecio, ¿esa es la jugada?”.