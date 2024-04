Luego de que Coti Romero sorprenda a todos los participantes con su ingreso a Gran Hermano 2023, la participante entró al confesionario para contar cómo se sintió en estos primeros minutos dentro de la casa y sorprendió con su inesperado pedido en vivo.

“¡Hola, volví!”, atinó a decir la joven, emocionada por esta nueva oportunidad en el reality de Telefe, después de que Gran Hermano la reciba con unas cálidas palabras de bienvenida para que se vaya adaptando nuevamente al juego.

Foto: Captura (Telefe)

Sin embargo, Coti fue al hueso con su pedido al ver que cerca de ella se encontraban los sobres de la fulminante y la espontánea para ser usadas: “¿Esto ya está? ¿Ya está ocupada la espontánea? La quiero hacer”, lanzó. pero Gran Hermano fue tajante con respuesta: “Por ahora, no podés. No está habilitada”.

¡Va por todo!

FURIA APUNTÓ SIN FILTRO CONTRA COTI ROMERO TRAS INGRESAR A GRAN HERMANO 2023

En medio de la sorpresa que despertó el ingreso de Coti Romero a Gran Hermano 2023, Juliana “Furia” Scaglione no ocultó su incomodidad con la actitud que mostró la joven a pocos minutos de entrar al reality de Telefe.

“¿Sabés qué? ¿Sabés lo que hace? Entra, no me mira y no me saluda. Lo hicieron a propósito. ¡Ni me mira a los ojos! Saludó a todos y a mí no me saludó”, le contó Juliana a su aliado, Emma Vich, en una charla a solas que se dio en el patio.

Foto: Captura (Telefe)

“¿Para qué traen a estos ex Gran Hermano? Hubieran traído a alguien más piola. ¿Para qué traen a esta chica, pobre, que no entiende nada?”, agregó. Y cerró, picante: “Aparte es obvio, me hace como desprecio, ¿esa es la jugada?”.