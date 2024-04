Son muchas las pasiones que despierta Gran Hermano 2023 entre sus seguidores. Y las redes son un reflejo de todo lo que generan los participantes del reality que conduce Santiago del Moro por Telefe.

Por tal motivo, muchos usuarios no pasaron por alto la imagen que posteo la cuenta de X (antes Twitter) @TronkOficial donde se ve las capturas de las eliminaciones de Denisse González (quien sacó mayor cantidad de votos en el enfrentamiento con Damián Moya) y Catalina Gorostidi (en la última gala en la que quedó mano a mano con Juliana “Furia” Scaglione).

En el posteo se ve que los jugadores obtuvieron el mismo número de porcentaje (57,1% contra 42,9% en ambos casos), lo que despertó una catarata de mensajes de los fanáticos del programa: “¿Con el mismo porcentaje? Mmm, permitime dudar”, “Justo los mismos porcentajes en ambas eliminaciones”, fueron algunos de los tweets que se pudieron leer en la red social.

ASÍ REACCIONÓ FURIA AL RESULTADO DE LAS CARTAS DE TAROT SOBRE SU FUTURO CON MAURO DALESSIO EN GRAN HERMANO 2023

Si bien Juliana “Furia” Scaglione y Mauro Dalessio se convirtieron en una de las parejitas de Gran Hermano 2023, su relación todo tipo de especulaciones sobre si su vínculo es sincero o si se trata de una estrategia de juego.

Y en medio de este interrogante, fue la propia participante quien le confió a su aliado, Emmanuel Vich, que acudió a las cartas para saber cómo encarar este vínculo.

“Las cartas me dijeron ‘usalo hasta donde lo tengas que usar’. Es como ‘Furia, no seas tonta’”, le confesó la joven a su compañero, quien le había advertido que varios jugadores quieren que este romance crezca para desestabilizarla.

Por su parte, Juliana se había sincerado con Mauro sobre cómo se siente con él dentro del reality de Telefe, tal como se lo comentó a Emma: “Le dije ‘si querés tener sexo, es sexo y ya. Y si no, no tengamos nada y dejate de hinchar las bolas porque a mí sí me afecta dentro de mi juego lo que hacés”, lanzó, tajante.