La casa de Gran Hermano 2023 está que arde. A casi 4 meses del inicio del reality la mayoría de los participantes se cansó de la explosiva personalidad de Juliana “Furia” Scaglione y le dieron la espalda.

Incluso, Mauro Dalessio, con quien la entrenadora está teniendo intimidad adentro de la casa, se animó a darles consejos a los “hermanitos” para eliminar a Furia.

LOS CONSEJOS DE MAURO DALESSIO A LOS PARTICIPANTES DE GH PARA ELIMINAR A FURIA

Catalina: -Virginia, Furia quería tener una reunión con vos... Les está lavando la cabeza a todos. Por favor, nomínenme que el domingo me quiero ir de acá. Intenté ayudarlos. No puedo. Me voy.

Virginia: -A nosotros no nos va a lavar la cabeza nadie. A lo sumo le diré lo que tengo ganas de decirle, y si se puede hablar…

Mauro: -Si la quieren sacar no tienen que ir así, pelea por pelea. Punto por punto. Tienen que ir por otro lado. Ella busca que todos nos pongamos en contra porque le sirve. Le viene pasando hace cuatro meses. Entonces, no le discutan, sean más empáticos, intégrenla mucho más y ahí la cagás.

Manzana: -Nadie la “desintegra” …

Mauro: -Pero búsquenla y demuéstrenle cosas. También está el tema de la comida y de los puchos, que lo hace a propósito…

Catalina: -Obvio, pero no nos vamos a cagar todos de hambre porque a ella se le cante…

Mauro: -Ustedes podrían haber sido más vivos, porque a Joel no le dijeron nada sobre los puchos. Ahora ella se agarra de eso.

Todos: -Sí, le dijimos…

Mauro: -Y habría que seguir haciendo fuerza para que se vaya Emmanuel que todavía el foco está puesto en él… Esta semana va a quedarse tranquilo. Más de uno quiere que se vaya y lo votamos.

Catalina: -Yo quiero que se vayan los dos. Quiero que se vaya Furia también, pero nunca la votaría.

Mauro: -Yo jamás la votaría.