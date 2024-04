Luego de que se viviera una gala a pura tensión en la que Juliana “Furia” Scaglione eliminó a Catalina Gorostidi, Santiago del Moro sorprendió a los fanáticos del reality de Telefe al revelar que la exparticipante de la edición anterior, Coti Romero, ingresará a la casa para estar cara a cara con los jugadores.

“#GranHermano #GoldenTicket. ¡Hoy entra Coti! Entra a jugar y va por todo, porque todo es #GranHermano”, postó el conductor en Instagram Stories. Y agregó: “Ustedes querían revancha. ¡Coti está de vuelta! Hoy 22:30 hs.”.

Foto: Instagram (@cotyrommero)

Cabe recordar que otros exparticipantes ya visitaron la casa como Walter “Alfa” Santiago, Romina Uhrig y Ariel Anselmo. En su participación, Coti se había convertido en una de las participantes más polémicas. Además, formó pareja con quien fue su compañero, Alexis “el Conejo” Quiroga antes de que el moviazgo termine en medio de una polémica por la infidelidad de él.

Foto: Captura de Instagram Stories (@santidelmoro) Por: Fabiana Lopez

ASÍ REACCIONÓ FURIA AL RESULTADO DE LAS CARTAS DE TAROT SOBRE SU FUTURO CON MAURO DALESSIO EN GRAN HERMANO 2023

Si bien Juliana “Furia” Scaglione y Mauro Dalessio se convirtieron en una de las parejitas de Gran Hermano 2023, su relación todo tipo de especulaciones sobre si su vínculo es sincero o si se trata de una estrategia de juego.

Y en medio de este interrogante, fue la propia participante quien le confió a su aliado, Emmanuel Vich, que acudió a las cartas para saber cómo encarar este vínculo.

Foto: Captura (Telefe)

“Las cartas me dijeron ‘usalo hasta donde lo tengas que usar’. Es como ‘Furia, no seas tonta’”, le confesó la joven a su compañero, quien le había advertido que varios jugadores quieren que este romance crezca para desestabilizarla.

Por su parte, Juliana se había sincerado con Mauro sobre cómo se siente con él dentro del reality de Telefe, tal como se lo comentó a Emma: “Le dije ‘si querés tener sexo, es sexo y ya. Y si no, no tengamos nada y dejate de hinchar las bolas porque a mí sí me afecta dentro de mi juego lo que hacés”, lanzó, tajante.