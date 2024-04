En medio de la sorpresa que despertó el ingreso de Coti Romero a Gran Hermano 2023, Juliana “Furia” Scaglione no ocultó su incomodidad con la actitud que mostró la joven a pocos minutos de entrar al reality de Telefe.

“¿Sabés qué? ¿Sabés lo que hace? Entra, no me mira y no me saluda. Lo hicieron a propósito. ¡Ni me mira a los ojos! Saludó a todos y a mí no me saludó”, le contó Juliana a su aliado, Emma Vich, en una charla a solas que se dio en el patio.

“¿Para qué traen a estos ex Gran Hermano? Hubieran traído a alguien más piola. ¿Para qué traen a esta chica, pobre, que no entiende nada?”, agregó. Y cerró, picante: “Aparte es obvio, me hace como desprecio, ¿esa es la jugada?”.

LA LLAMATIVA COINCIDENCIA EN LA ELIMINACIÓN DE CATA GOROSTIDI DE GRAN HERMANO 2023 QUE GENERÓ POLÉMICA EN LAS REDES

Son muchas las pasiones que despierta Gran Hermano 2023 entre sus seguidores. Y las redes son un reflejo de todo lo que generan los participantes del reality que conduce Santiago del Moro por Telefe.

Por tal motivo, muchos usuarios no pasaron por alto la imagen que posteo la cuenta de X (antes Twitter) @TronkOficial donde se ve las capturas de las eliminaciones de Denisse González (quien sacó mayor cantidad de votos en el enfrentamiento con Damián Moya) y Catalina Gorostidi (en la última gala en la que quedó mano a mano con Juliana “Furia” Scaglione).

En el posteo se ve que los jugadores obtuvieron el mismo número de porcentaje (57,1% contra 42,9% en ambos casos), lo que despertó una catarata de mensajes de los fanáticos del programa: “¿Con el mismo porcentaje? Mmm, permitime dudar”, “Justo los mismos porcentajes en ambas eliminaciones”, fueron algunos de los tweets que se pudieron leer en la red social.

