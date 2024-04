Gracias al Golden Ticket, Coti Romero, exparticipante de Gran Hermano 2022, logró entrar a la casa para estar cara a cara con los jugadores de esta edición. Fiel a su estilo, Juliana “Furia” Scaglione, tuvo un gesto con la correntina que no pasó desapercibido.

En primer lugar, quien es considerada por muchos la participante más fuerte del reality, le hizo un fuerte reproche a Romero. “No me mira ni me saluda”, exclamó, algo incómoda por la actitud de la nueva jugadora del programa de Telefe. Sin embargo, esto no impidió que... ¡le diera un beso!

Juliana fue corriendo hacia Coti y le dio un “pico” a la ex de Alexis “Conejo” Quiroga.

Mientras todos los participantes estaban sentados en el sillón del living, Juliana fue corriendo hacia Coti y le dio un “pico”. La ex de Alexis “Conejo” Quiroga no le puso un freno y, tras responder a su beso, sonrío. Mientras tanto, todos alentaban la situación a los gritos. ¡Beso a beso!

FURIA APUNTÓ CONTRA COTI POR DARLE LA ESPALDA

“¿Sabés qué? ¿Sabés lo que hace? Entra, no me mira y no me saluda. Lo hicieron a propósito. ¡Ni me mira a los ojos! Saludó a todos y a mí no me saludó”, le contó Juliana a su aliado, Emma Vich, en una charla a solas que se dio en el patio.

“¿Sabés qué? ¿Sabés lo que hace? Entra, no me mira y no me saluda. Lo hicieron a propósito. ¡Ni me mira a los ojos! Saludó a todos y a mí no me saludó”.

“¿Para qué traen a estos ex Gran Hermano? Hubieran traído a alguien más piola. ¿Para qué traen a esta chica, pobre, que no entiende nada?”, agregó. Y cerró, picante: “Aparte es obvio, me hace como desprecio, ¿esa es la jugada?”.