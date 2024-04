En medio de la cuenta regresiva para que llegue el primer hijo que espera con Manu Urcera, Nicole Neumann mostró fotos y videos del increíble baby shower que le organizaron sus amigas.

En las imágenes se ve a la modelo haciendo distintas actividades y recibiendo muchos regalos mientras disfruta de esta dulce espera a pura emoción y ansiedad.

Al evento también dijeron presente Indiana (la hija que tiene con Fabián Cubero, con quien también tiene a Allegra y Sienna); su hermana, Gegé Neumann; y su amiga, Lizy Tagliani. Además, el lugar estaba adornado con una temática automovilística, en honor a la pasión de Manu por los autos y a su profesión, ya que es piloto automovilístico.

EL SINCERICIDIO DE MANU URCERA SOBRE CÓMO SE IMAGINA COMO PAPÁ CUANDO NAZCA SU BEBÉ CON NICOLE NEUMANN

En medio de la felicidad que vive desde que supo que espera a su primer hijo junto a Nicole Neumann (que ya tiene a Allegra, Indiana y Sienna, frutos de su anterior relación con Fabián Cubero), Manu Urcera contó cómo se imagina cómo padre.

“¿Vos considerás que vas a ser un papá como miedoso, cuidadoso, baboso? ¿Qué papá crees que vas a ser?”, fue la consulta que le hizo el Pollo Álvarez, quien entrevistó al piloto de carreras para Poco correctos, el programa que conduce junto al Chino Leunis por eltrece.

Nicole Neumann y Manu Urcera / Fuente: Instagram

Fue entonces que Manu, que espera a que nazca el bebé a mediados de junio próximo- se sinceró: “Lo miro a mi papá cuando yo era chico y no sé si me animo a darle todas las libertades que me dio, como a los cuatro años subirme una moto”.

“Me da cosa, pero me gustaría ser como fue mi papá conmigo”, cerró, dejando en claro que también desea continuar el legado de la crianza que recibió cuando era un niño y que espera seguir con su hijo.