Luego de que Luciano Castro rompiera el silencio y hablara como nunca de su separación de Flor Vigna, el vínculo que mantiene con Sabrina Rojas (con quien tiene a sus hijos Esperanza y Fausto) y la entrevista que le hizo Elizabeth “la Negra” Vernaci –con quien el actor tuvo una historia de amor muchos años atrás- la conductora de Pasó en América dio que hablar con un tremendo fallido al aire.

Indagada por su compañero, Tartu, sobre cómo vio a su ex ante la prensa, Sabrina se sinceró: “Lo vi tranquilo. Evidentemente, yo creo que fue a lo de Elizabeth (en Olga que se transmite por Youtube) a divertirse y se olvidó que, al salir, iba a tener más cámaras. Luciano habrá dicho ‘bueno, ya está, estoy acá, no puedo esquivarlas’”, comenzó diciendo.

Foto: Captura (América)

“De verdad, él está haciendo un éxito en la calle Corrientes, que se llama El Beso, que es una comedia hermosa y la tienen que ir a ver. Es con Luciano Cáceres, con Mónica Antonópulos y Mercedes Funes. Es una comedia muy hermosa y a veces es una pena que él, al enojarse tanto, no llega a venderla”, agregó.

Allí, al darse cuenta de su vehemencia para lograr que el público vaya a ver el espectáculo, agregó: “Sí, paso el chivo. Le tiene que ir bien a mi marido porque es el pan de mis hijos… a mi exmarido”.

Alertada por el término que utilizó para definir al galán, la presentadora cerró, con humor: “¿Dije marido? Sí, dije marido. No, pará, voy a decir algo, estoy casada legalmente. Escuchame una cosa, córtenme de nuevo. No se puede cortar, ¿no? Pará, voy a aclarar algo, legalmente somos marido y mujer porque no estamos divorciados, así que utilicé bien el término. Nosotros estamos casados y no divorciados. Separados, pero no divorciados. Estamos casados legalmente, pero no nos divorciamos. Entonces sigue siendo mi marido y si a mi marido le va bien, a mis hijos le va bien. O sea, a mí me interesa que ‘El gordo’ sea feliz y que facture. Así que vayan a ver El Beso, se los pido por favor”.

¡Qué momento!

LUCIANO CASTRO CONTÓ CÓMO REACCIONÓ CUANDO SE ENTERÓ DE LA CHARLA QUE MANTUVIERON SABRINA ROJAS Y FLOR VIGNA

Luego de que Sabrina Rojas y Flor Vigna revelaran que mantuvieron una charla privada a fines de marzo pasado para aclarar algunas cuestiones y dejar atrás los conflictos, Luciano Castro contó cómo reaccionó cuando se enteró de este acercamiento.

“A mí eso me alegró. Me pareció un gesto muy grande de ellas porque nadie les pidió nada, yo jamás les pedí ni que hablasen, ni nada; y fue una decisión de ellas”, contó el actor en una nota que dio en A la tarde.

Fotos: Capturas de Instagram e Instagram Stories (@rojassasi y @florivigna)

“Yo me enteré después que había pasado y me pareció enorme y me tranquilizó porque yo, en definitiva, estaba como expectante de los ‘dimes y diretes’. Y acá se acabó todo, hablaron las chicas entre ellas, dijeron las cosas, y fue hermoso”, agregó.

Y cerró, a corazón abierto: “A mí me agarró una alegría enorme saber que habían hablado entre ellas y que se dieron cuenta que éramos más causal de todo lo que se decía y sucedía, que lo que pasaba de verdad. Cuando me contaron que habían hablado, yo me puse muy contento”.