Juliana “Furia” Scaglione no tomó a bien el ingreso de Coti Romero a la casa de Gran Hermano 2023.

En una charla a solas con Mauro Dalessio, la entrenadora blanqueó su malestar y su concreta decisión de hacerle la estadía complicadísima a la correntina, ex GH 2022.

“Yo creo que encontraron la casa medio debilitada. Yo tenía ganas de que entre gente nueva. Pero yo con este ingreso me transformo. Y si vos no estarías… Porque me estoy calmando mucho”, le dijo Furia a Mauro.

Sorprendido con las palabras de Juliana, Dalessio le respondió: “Really?”.

“Sí, sí. Yo no la dejo ni siquiera que tome algo. Ni que pase un buen momento. Le tiro el ‘traicionera’. Se la tiro. Que la pase como el ojete”, continuó Furia, indignada con la presencia de Coti en la casa.

Y agregó: “¿Qué hace acá? ¿Con quién viene a jugar? Que juegue sola. Por eso me encanta a dónde fue a parar, al lado de Zoe. Excelente”.

EL EXTRAÑO GESTO DE COTI ROMERO CON FURIA EN GRAN HERMANO 2023

El ingreso de Coti Romero a la casa de Gran Hermano 2023 dejó en shock a los participantes, quienes especularon que el suplente de Agostina Spinelli (ex GH que abandonó voluntariamente el reality) sería algunos de sus excompañeros.

Recordada por su juego fuerte y picante personalidad, la joven correntina no tardó en ponerse en acción. Incluso, sorprendió a Juliana “Furia” Scaglione con un extraño gesto.

Coti le tocó la cabeza a la entrenadora para que le dé suerte y Furia reaccionó con una humorada chicanera.

Furia: -No sos un holograma.

Coti: -Estoy acá.

Furia: -¿Me estás tocando el pelo?

Coti: -Dicen que tocar a un pelado es suerte.

Furia: -Tocá para que no te vayas tan rápido. Pero no creo. Está sí sabe jugar.