Lowrdez de Bandana, inspirada por cómo Juliana “Furia” Scaglione se maneja en Gran Hermano 2023, le escribió una canción que llamó mucho la atención, especialmente, por su letra en la que describe su forma de ser.

“Una mujer empoderada que no le debe a nadie nada, ella se enfada se encabrona, no calla, no perdona, la injusticia le hace mal. Furia, ella es la furia, ella se llama Furia”, se puede escuchar en el estribillo del tema que promete ser un hit, especialmente, entre el fandom de Juliana.

Fue la mismísima Lowrdez quien se filmó desde su casa, cantando parte del tema, y prometiendo que próximamente lo compartirá de principio a fin. Contenta por este gesto hacia la participante, hizo eco del clip a través de sus stories de Instagram. ¿Qué dirá Juliana cuando lo escuche?

POR QUÉ EN LAS REDES SOCIALES SE VIRALIZÓ QUE FURIA ESTÁ EMBARAZADA

De esta manera, Furia se realizó los estudios este jueves por la mañana, acompañada por Mauro, ante la sorpresa de los “Furiosos”. Si bien los resultados estarán listos para los próximos días, que la pareja haya ido junta a hacer los exámenes generó que en las redes se comenzaran a tejer especulaciones sobre un posible embarazo de la participante.

"¿Se imaginan que esté embarazada? El otro día leí que estaba con mareos".

“¿Qué le pasó? ¿Por qué análisis?”, preguntó un usuario de Twitter / X a lo que otro contestó “Está embarazada, ja, ja, ja” y así el rumor se esparció como reguero de pólvora. “¿Se imaginan que esté embarazada? El otro día leí que estaba con mareos”, especificó otro usuario de Twitter/ X.