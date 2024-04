Las últimas semanas hicieron mella en el físico de Juliana “Furia” Scaglione: la mala alimentación y una gala a todo trapo con Catalina, la dejaron muy maltrecha por lo que la producción se preocupó por su salud y le pidió hacerse unos estudios médicos y estallaron los rumores de embarazo.

Así las cosas, Furia decidió aceptar la propuesta de la producción, razón por la cual tuvo que cuidarse de consumir ciertos alimentos para que no se alteren sus resultados. “Quiero festejar con dulce de leche, pero no puedo. Me gustaría que me dé bien el estudio”, contó en la sobremesa post gala de nominaciones.

Cuando le consultaron por qué tenía que hacerse un estudio, ella prefirió recurrir a una de sus explicaciones conspirativas. “Ahora es solo agua, agua, agua. Porque como ustedes me votaron tanto me enfermaron y me agarró más la pancita”, señaló, en referencia a que quedó en la placa del domingo.

Leé más:

Escandaloso episodio en Gran Hermano 2023: Furia atacó a Mauro

POR QUÉ EN LAS REDES SOCIALES SE VIRALIZÓ QUE FURIA ESTÁ EMBARAZADA

De esta manera, Furia se realizó los estudios este jueves por la mañana, acompañada por Mauro, ante la sorpresa de los “Furiosos”. Si bien los resultados estarán listos para los próximos días, que la pareja haya ido junta a hacer los exámenes generó que en las redes se comenzaran a tejer especulaciones sobre un posible embarazo de la participante.

“¿Qué le pasó? ¿Por qué análisis?”, preguntó un usuario e Twitter / X a lo que otro contestó “Está embarazada, ja, ja, ja” y así el rumor se esparció como reguero de pólvora. “¿Se imaginan que esté embarazada? El otro día leí que estaba con mareos”, especificó otro usuario de Twitter/ X.

Tweets sobre los rumores de embarazo de Furia de Gran Hermano (Foto: Twitter) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

“Capaz que fue por los días que pasó hambre sumado al estrés. Le hizo pelota la parte digestiva”, trató de explicar otro televidente, en tanto que uno un tanto más temeroso señaló que “Le van a inventar una enfermedad para sacarla. Guarden tweet”.

Leé más:

Por qué se desató la fuerte pelea entre los hermanos de Furia de Gran Hermano