Juliana Scaglione, más conocida como Furia, dio que hablar una vez más tras protagonizar un episodio de violencia con Mauro Dalessio.

La participante de Gran Hermano generó polémica y podría quedar afuera de la casa luego de darle una patada a quien es su pareja en el reality.

En la grabación también se puede ver el momento en que la entrenadora le dio un manotazo a Mauro, quien se mostró tranquilo y no maniestó nada al respecto.

FURIA HABLÓ SIN FILTROS DEL TAMAÑO DE LAS PARTES ÍNTIMAS DE MAURO EN GRAN HERMANO

Juliana Scaglione, más conocida como Furia, calificó a Mauro Dalessio tras tener intimidad en la casa de Gran Hermano 2023 y sorprendió a sus compañeras de reality con un detalle.

“Yo ya la vi y no la tiene re grande, ahí no hay ninguna cosa larga. Lo único que puedo decir es que me parece que bailó”, dijo la participante en una charla con Virginia, Paloma y Catalina.

Luego de que las chicas le pidieran que se explicara con de ‘bailó’, Furia aclaró qué quiso decir: “Y bueno bol... Cuando no tenés, no tenés. Podés tener un re cuerpo, pero no tenés”.