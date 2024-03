El apasionado romance de Juliana “Furia” Scaglione con Mauro Dalessio en Gran Hermano 2023 dividió las aguas en El Debate.

Por un lado, Gastón Trezeguet sostiene que a Furia el amor la va a desconcentrar y a perjudicar en el juego. Por el otro lado, Sol Pérez y Julieta Poggio ven positivo el vínculo íntimo de la explosiva participante con el joven que ingresó a la casa, una semana y media atrás.

“A mí me encantan y me gusta la sinceridad con la que se hablan. Creo que Furia no se va a desenfocar”, dijo Sol.

JULIETA POGGIO ANALIZÓ SIN FILTROS EL ROMANCE DE FURIA Y MAURO EN GRAN HERMANO

“Se divierten, se ríen. A ella se la ve como más relajada. ¿A quién no le gusta cucharear un rato?”, dijo la exparticipante de Gran Hermano 2022, súper sincera.

Y Julieta continuó: “Furia tiene claro el juego... Y, para mí, Cata está celosa. A Furia se la ve de buen humor. Hoy ella lo dijo”.