En pleno idilio con Mauro Dalessio en Gran Hermano 2023, Juliana “Furia” Scaglione se quiso sacar algunas dudas respecto de la íntima relación que está manteniendo con el nuevo participante de GH y le hizo un picante ping pong para saber si se acercó a ella por juego o porque le pasan cosas.

EL PING PONG DE FURIA A MAURO EN GRAN HERMANO 2023

Furia: -¿Sos estratega?

Mauro: -Sí.

Furia: -¿Viniste en modo fuckboy o te están pasando cosas?

Mauro: -No, vine en modo fuckboy, pero la verdad, que muy bien.

EL PING PONG DE MAURO A FURIA EN GRAN HERMANO 2023

Desplegando sus primeras armas y estrategias en la casa de Gran Hermano 2023 cerca de Juliana, Mauro también le hizo algunas preguntas a Furia y ella lo descolocó con sus respuestas.

Mauro: -¿Estarías con otra persona que no sea yo adentro de la casa?

Furia: -No.

Mauro: -¿No? ¡Exclusividad!

Furia: -Gente, no me lo saquen... Pero que te dé exclusividad corporal no significa que vos no puedas hacer nada. ¡Miren lo que trajeron! Es gigante. Gracias.

Mauro: -Lo bueno es que por lo menos te divertís conmigo. Eso me gusta. Siento que te relajás.

Furia: -Yo pedí a alguien que hable, que esté fuerte ¡y la jeta que tenés!

Mauro: -¡Ay, basta! Tonta. Me hacés poner rojo. Basta.

Furia: -¡La jeta que tenés!