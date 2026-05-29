Quienes creyeron que la foto de Paula Chaves abrazada a Zaira Nara el jueves por la tarde era la postal de la reconciliación se equivocaron, ya que la esposa de Pedro Alfonso fue categórica al referirse a cómo cambió el lazo con quien había elegido como madrina de una de sus hijas.

“No hay vínculo, no somos amigas, tampoco nos hablamos”, enfatizó a la salida de los estudios de Olga.

Para Paula todo se redujo a una cuestión laboral: “A mí me gusta poder laburar así, que no haya tipo una cuestión tensa de que si nos saludamos, si no nos saludamos. Nosotras tuvimos una amistad muy linda, yo la quiero mucho”.

El debate en Intrusos: ¿a Paula Chaves y Zaira Nara las une el cariño o la plata?

“Muchas veces nos cruzamos en un montón de eventos, salvo que ahora tenemos buena onda y se dejaron muchas cosas de lado. También pasó el tiempo. Yo no fui nerviosa por ir a verla. Nos abrazamos, saludamos, nos pidieron una foto y nos la sacamos”, repasó.

En ese punto reveló: “Tres años antes, o dos, fuimos a un desfile de Heidi Clair, nos sacaron fotos que no fueron publicadas. En ese momento no nos hablábamos y estaba todo (mal). Ahora ya está. Está todo bien”.

Y resumió: “Hoy no somos amigas, no hay vínculo, pero nos vemos en un evento y está todo bien”.

Las diferentes actitudes de Paula Chaves y Zaira Nara tras el evento

Por otra parte, mientras que Zaira difundió la acción comercial a través de sus redes sociales, Paula no posteó nada al respecto, a pesar de que ambas fueron etiquetadas por la marca que las convocó.

Es más. “Paula Chaves no la sigue a Zaira Nara”, detalló Pochi de Gossipeame.