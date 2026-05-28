Paula Chaves abrió su corazón en el streaming de Olga y recordó uno de los momentos más dolorosos que atravesó antes del nacimiento de Baltazar, el hijo que tiene con Pedro Alfonso, con quien también tiene a Olivia y Filipa. Con una profunda emoción, la modelo contó que sufrió la pérdida de un embarazo luego de que la noticia se filtrara públicamente.

“Antes de Baltazar me filtraron un embarazo y yo, a la semana que me lo filtraron y que tuve que salir a blanquear todo, lo perdí”, reveló Paula, visiblemente movilizada al hablar del tema.

La conductora explicó que, en aquel momento, debió enfrentar la exposición mediática mientras transitaba el duelo en privado: “Tuve que salir paradita en mi programa, que hacía en ‘Este es el Show’, a decir que lo había perdido. O sea, lo confirmé antes de tiempo”, recordó.

Foto: Instagram (@chavespauok)

Luego profundizó sobre el impacto emocional que le generó aquella experiencia: “Porque me lo habían confirmado y después tuve que aclarar que lo había perdido. O sea, yo lo había perdido y tenía que seguir yendo a trabajar con panza cuando yo sabía que lo que tenía adentro no tenía vida. Y lo tenía que expulsar. O sea, un horror”.

Lejos de quedarse solo con el dolor, Paula también aprovechó el espacio para reflexionar sobre el mandato social de esperar tres meses antes de anunciar un embarazo: “Esto también me gusta poder hablarlo porque también está este mito de que no tenemos que contarlo hasta los tres meses porque nos obliga a las mujeres a vivir el duelo en soledad”, expresó.

Y cerró con una fuerte reflexión sobre cómo muchas mujeres atraviesan estas pérdidas sin contención: “El no contarlo hasta los tres meses también nos obliga a las mujeres, o a la pareja o a la persona gestante, a vivir este duelo de la pérdida de un embarazo en soledad. ¿Por qué? Porque no se lo tenías que contar a nadie y vivís todo eso en soledad”.

Paula Chaves: “Antes de Baltazar me filtraron un embarazo y yo, a la semana que me lo filtraron y que tuve que salir a blanquear todo, lo perdí”.

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PAULA CHAVES CONTÓ UNA TREMENDA ANÉCDOTA CON UN EXPOLISTA Y TODAS LAS PISTAS APUNTAN A FACUNDO PIERES

Paula Chaves sorprendió al revelar una polémica anécdota sentimental con un exnovio polista cuando tenía 24 años y todas las pistas apuntaron a Facundo Pieres.

Durante su participación en el programa Tapados de Laburo (Olga), la modelo abrió su corazón y recordó una situación de la que hoy se arrepiente: “Quise volver con un novio que tenía de Lobos, que jugaba a un deporte con caballos, tacos y palos”, comenzó relatando Paula, dejando entrever pistas sobre la identidad del hombre en cuestión.

Aunque nunca lo nombró directamente, muchos relacionaron sus palabras con Facundo Pieres, cuya familia tiene un campo en la ciudad bonaerense de Lobos. Entonces llegó la parte más explosiva de la historia: “Le dije que iba a su casa y él me respondió que no vaya porque estaba con una chica“.

Foto: Instagram (@chavespauok)

“A mí no me importó, fui igual hasta la puerta del barrio cerrado donde vivía y le mandaba mensajes diciéndole que se fuera ella para que yo entre”, confesó Paula, generando impacto entre sus compañeros.

“Ahora viéndolo a la distancia pienso que no debería haber ido a la puerta del barrio, siendo que su casa estaba como a cuatro kilómetros porque vivía en un campo en Lobos”, reconoció, entre risas.

Foto: Instagram (@facundopieres)

Lejos de esquivar el tema, Paula explicó qué la movilizaba en ese momento: “Había sido mi novio de tres años, yo qería recuperarlo porque le había hecho mucho mal y lo había perdido”.

La conductora aclaró que tenía apenas 24 años cuando ocurrió esta situación y volvió a quedar en el centro de la escena una vieja historia de amor que, pese al paso del tiempo, sigue dando que hablar.