Paula Chaves explicó en el programa Los Profesionales con Flor de la Ve, cómo fue su reencuentro con Zaira Nara luego de años de distanciamiento.

Paula contó que se cruzaron en un local de ropa: “Nos encontramos en un primer piso, nos abrazamos, nos quedamos hablando un ratito y todo bien. Yo me estaba yendo y ella estaba entrando, coincidimos ahí”.

Sobre cómo vivió ese reencuentro, Paula fue sincera: “Está lindo, es como reencontrarse también con una persona que se conoce mucho. En otro momento de nuestras vidas, pero muy bien, por suerte”.

PAULA CHAVES CONTÓ CÓMO FUE EL REENCUENTRO CON ZAIRA NARA

Paula Chaves en Los Profesionales de Siempre (Foto: captura de Canal 9).

Paula Chaves explicó su ausencia en los Martín Fierro de la Moda

Paula Chaves fue consultada sobre si le molestó no estar nominada en los Martín Fierro de la Moda y fue contundente: “No, porque últimamente no le estoy dando mucha... o sea, sí salí del mundo de la moda y demás, pero con la cantidad de cosas que tengo, el streaming todos los días, mis hijos, los laburos que tengo afuera, los viajes y todo, hay que prestarle mucha atención al tema de los looks”.

“Y la verdad que me encanta apoyar a diseñadores y a la industria nacional, pero no tengo tanta energía”, remarcó y dejó en claro por qué apoya esta premiación: “Me parece que siempre está bueno poder darle visibilidad a la gran cantidad de diseñadores que tenemos en nuestro país”.

Así, la modelo admitió que en este último tiempo se relajó mucho con el tema de la moda: “Admiro a la gente que lo hace porque es mucho el laburo, de estar con el estilisa, de pensar los looks y demás. Yo la verdad que este último tiempo me he relajado muchísimo”.

Paula Chaves habló en Los Profesionales de su encuentro con Zaira Nara (Foto: captura de Canal 9).

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